Después del trago amargo que protagonizó hace unos días Epa Colombia por cuenta de una demanda que le interpuso su exnovia, Diana Celis, quien quiere que se le reconozca su unión marital, pues convivieron varios años, Daneidy Barrera salió en sus redes sociales a vender su ropa.

Según contó la influencer, la deuda por la demanda es de 500 millones de pesos, lo que le cayó como un baldado de agua fría. Por eso, salió en un video diciendo:

"Necesito pagar una deuda, entonces necesito que me ayudes. Qué tal si me compras un supercombo y te puede llegar cualquier camisa. Amiga, si me compras, te envío toda mi ropa, toda mi ropa es cara, cuesta más de 100.000 pesos. Si me compras el supercombo, va a llegar una camisa. Necesito es dinero, hermana".

En el video da a entender que no le importa perder toda la ropa, que la ropa se recupera, pero que tiene que pagar como sea esa deuda. "Necesito que me recomiendes en el 2 x 1. Ayúdame, amiga. Hoy por ti mañana por ti", dijo

Vea el video completo aquí:

Aparte de los problemas legales que ha tenido con su ex, ha estando en la mira de las autoridades y con muchas polémicas por sus publicaciones y comentarios. ¿Saldrá de esta?