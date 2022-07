La prueba de que Andy Rivera sigue sin superar a Lina Tejeiro

.Publicidad.

Tras unas semanas movidas para la actriz llanera, donde se le ha relacionado fuertemente con el cantante Juan Duque, aparece nuevamente el trago amargo que no la quiere soltar. Andy Rivera, el hijo del rey de la música popular, decidió alborotar el avispero, publicando un video en sus redes, el cual ha dado mucho de qué hablar tanto a sus seguidores, como para aquellos que han visto muy de cerca toda su historia con Lina Tejeiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lina Tejeiro. (@linatejeiro)

-Publicidad.-

Al parecer a Andy no le cayó nada bien el saber que en sus más recientes declaraciones, la actriz confesó estar lista para volver a darse una nueva oportunidad con el amor. Pese a una larga historia de varios años y de intentos fallidos, esta vez el pereirano está perdiendo el partido y por goleada. Sin embargo, intentando llamar la atención de la mujer que en definitiva ya no lo ve sino como un buen amigo, decidió postear en su Instagram unos versos de una canción que demuestra que no le pasa la tusa eterna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andy Rivera (@andyrivera)

Publicidad.

En definitiva Tejeiro ya tiene más que olvidado a Andy Rivera y es que en sus redes los seguidores han visto las constantes interacciones y coqueteos con el cantante Duque que muchos tildan de ser más guapo y menos ñero que Andy Rivera. Aún así al pereirano se le ve triste y lejos de superar la relación que tuvo con Lina.

Vea También: