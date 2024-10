La promoción que le valió a Avianca una costosa multa de $4.103 millones

.Publicidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Cielo Rusinque confirmó la sanción a Avianca, presidente Frederico Pedreira, y a Price Res, gerente Luis Ricargo Ontiveros, por sacar provecho de su posición en el mercado. La multa a la aerolínea fue por $ 4.103 millones de pesos y a Price se le castigo con $882 millones. Una consecuencia de la promoción de unos tiquetes utilizadas en Avianca. La entidad gubernamental comenzó la investigación cuando se enteró de las promociones de la aerolínea.

La investigación de Superindustria

Cuando la Superindustria se enteró del tipo comercialización utilizada por Avianca. El periodo en el cual se presentaron los problemas fueron de noviembre de 2018 a diciembre de 2020. La propaganda tenía un incentivo para utilizar los servicios de AviancaTours.

Por el tipo de promoción se daba un bono de $ 150 mil pesos, por compras mayores a 3 millones o en algunos casos, si el cliente superaba los 2 millones quinientos también le aplicaba la promoción. Si bien es claro que la publicidad ayudaba de forma obvia a Avianca Tours en el proceso de investigación la SIC notó otra organización. La otra firma implicada en las promociones fue Price Res. Ellos, en su condición de prestadores de servicios turísticos, estaban dando dentro de sus paquetes los servicios de Avianca Tours.

Para la SIC en general con las promociones de 150 mil pesos Avianca Tours le daban una posición de ventaja, situación por la cual la competencia no podría durar, si Avianca mantenía sus descuentos. En respuesta a las acusaciones de la SIC, Avianca planteó que sus descuentos no le dieron ninguna ventaja real; no obstante, la entidad gubernamental mantuvo que incluso no existiera una ventaja, Avianca no debía ofrecer ese tipo de promociones. Con la respuesta de Avianca la Superindustria podía sacar un veredicto.

La multa de la Superindustria

Para los empleados con las promociones de Avianca Tours rompió la orden de no comercializar directamente o mediante subordinadas la comercialización de tiquetes nacionales o internacionales sin la autorización respectiva. Otra falla, según la Super, Avianca no podía vender tiquetes aéreos nacionales o internacionales aplicando condiciones discriminatorias contra los competidores de Avianca Tours.

Avianca terminó sancionada con una multa por $ 4.103 millones de pesos y a Price Res se le impuso una sanción de $882 millones.

