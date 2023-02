La primera víctima del exterminio de la UP en Santa Marta

Por: Alvaro Andrés Cotes Córdoba |

febrero 02, 2023

Fue un joven abogado, activista completo, profesor de ética de la Universidad del Magdalena y defensor de los derechos humanos. Llegó hasta ser candidato, en las primeras elecciones populares, para alcalde de Santa Marta.

Se lanzó por la Unión Patriótica, pero no alcanzó a ver las elecciones, porque fue víctima del exterminio que el Estado, en contubernio con los grupos paramilitares, llevaba a cabo por ese entonces en contra de los miembros de ese movimiento político aniquilado.

Se trató de Marcos Antonio Sánchez Castellón, carismático, apoyado por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles. Se había convertido en uno de los más grandes símbolos de rebeldía popular de Santa Marta, por cuanto creó con otros jóvenes profesionales de la ciudad, varios movimientos cívicos, uno de los cuales fue el Pro Santa Marta y con el cual aspiró a la Alcaldía.

El día de su asesinato, ejecutado por dos sicarios en una moto, horas antes, más exactamente a la 1:20 de la tarde, yo me había visto con él en un restaurante contiguo a Patio Bonito, un amanecedero donde vendían cervezas y ron de grata recordación para muchos en Santa Marta. Yo acababa de salir de Radio Galeón, la emisora donde laboraba como redactor judicial.

Me había invitado a almorzar en ese restaurante, para conversar sobre su campaña. Aunque yo no manejaba esa fuente, me insistió y por eso fui. Noté su gran entusiasmo por una nueva ciudad y lo vi como una sola golondrina intentando hacer verano, en medio de los cacicazgos rancios de la clase política que había estado gobernando a la ciudad por casi un siglo.

Para esos tiempos era imposible que un aspirante como él llegara a ganar la alcaldía, pero al menos de seguro fue una premonición de que algún día lo haría alguien y así sucedió con otro joven surgido de la misma Universidad del Magdalena, muchos años después y quien ganaría la alcaldía y luego la gobernación.

Dos días antes de su crimen, él había organizado una manifestación en contra del aumento en los recibos de la electricidad. En ella, centenares de personas quemaron sus recibos en la Plaza de la Catedral. Por eso la prensa la denominó: "La Marcha de los Recibos Quemados”.

A él lo mataron horas más tarde de que almorzara conmigo. Y luego de que los sicarios le dispararon, regresaron y lo remataron, cuando se dieron cuenta de que seguía vivo. Me tocó cubrir su muerte para la emisora.

Al día siguiente, un grupo paramilitar se atribuyó la autoría del asesinato, justificándolo a su criminal y despiadada causa de señalar y sentenciar a muerte a cualquiera que ellos quisieran por cuanto tenían el respaldo encubridor del Estado que hoy, 36 años después, la Corte Internacional de DD. HH. condenó por el exterminio de más de 1.500 militantes de la UP, entre los cuales se encuentra la primera víctima del exterminio de la UP en Santa Marta, Marcos Antonio Sánchez Castellón.