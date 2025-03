- La presunta estafa de la secretaria de Turismo y Cultura del Amazonas a la Fundación Sierra Amazona

Por: Tatiana Nevo |

Yo y la Sierra Amazona (la cual es de mi propiedad) trabajamos en el emblemático festival Pirarucú de oro en Leticia Amazonas, el cual busca resaltar la riqueza natural social y cultural de esta región donde convergen las fronteras de Perú Brasil y Colombia.

Se presentó plan de trabajo y cotización por un total de sesenta millones de pesos ($60.000.000).

Dentro del contrato se contemplaban actividades tales como:

Coordinación de entrevistas con medios locales, nacionales e internacionales; redacción y distribución de comunicados de prensa; organización de conferencias de prensa; monitoreo y análisis de cobertura mediática; fortalecimiento de relaciones con periodistas y medios de comunicación.

Todo se cumplió, se redactaron diferentes comunicados de prensa que se distribuyeron entre todos nuestros medios, tanto nacionales como internacionales logrando asi a la fecha las siguientes notas de expectativa sobre el pirarucú de oro en los siguientes medios. Asimismo, se habían propuesto 15 notas en diferentes medios en total, pero en esta primera etapa se lograron 12 notas, ya que después de dar por finalizado el pirarucú de oro saldrán 12 notas más, incluida una crónica por la revista Cambio, lo que quiere decir que sobrepasamos las expectativas ofrecidas en la propuesta. También se logró por primera vez en la historia del amazonas un taller gratuito en alianza con el fotógrafo y videografo Rodrigo Torrijos, fotógrafo de la revista rolling stone Latinoamérica.

2. Contratación y logística de influencers:

Contratación de 10 influenciadores; trayectos y transporte de influenciadores; hospedaje de influenciadores; alimentación diaria de cada influenciador; coordinación de experiencias y actividades promocionales (paseos, recorridos turísticos).

La contratacion de los diferentes influenciadores y logística se cumplió a la perfección, a pesar de los insultos, burlas y saboteos del plan de medios por parte de la señora Marcela Velázquez. Sin embargo, se han entorpecido actividades, lo cual ha tenido un sobre aumento en los costos haciendo irreversible su cancelación.

3. Lives y promociones en redes sociales por influencer

Monitoreo de publicaciones y contenido promocional en redes sociales; supervisión y coordinación de lives nocturnos durante festival. Seguimos a la espera del respectivo pago pendiente para dar acción a este item.

4. Contratación de director de cine y fotografía

Material de stock de fotografía y video previo al festival para expectativa en medios; cubrimiento fotográfico de video minuto a minuto del festival; postproducción de fotografía y video (Edición y corrección de color); entrega de producto final en formato digital de alta calidad; fotografía y video para patrocinadores en calidad 8k, incluyendo edición específica para promoción de patrocinadores; honorarios del director, a la fecha la labor del director de fotografia y video va en 70%, el material se ha estado utilizando en diferentes medios y en prensa, ya que, por primera vez en la historia, tenemos material de alta calidad para dar visibilidad ante medios contundentes y en otros lugares dentro y fuera de colombia (adjunto muestra):

5. Gestión y coordinación de patrocinadores para el festival:

Organización y gestión del lanzamiento "Pirarucú de oro" Bogotá, debido los constantes saboteos de Marcela Velázquez a mi gestión, en tanto que, me humilló y habló mal de mi y de mi trabajo con Bavaria y Licores de Caldas para ella misma hacer la gestión.

Este es el problema de nombrar a personas ignorantes en este tipo de cargos de vital importancia para el desarrollo turístico y cultural del departamento, ya que yo hablé directamente con Bavaria en Bogotá y con Licores de Caldas a nivel nacional, pero debido al ego e ignorancia de Marcela Velázquez se arruinó mi gestión con simples personas de Leticia que no son cabezas de la marca, solo tienen una pequeña injerencia como marca, pero me dejó mal parada acabando con la gestión.

También, arruinó un convenio que teníamos con el hotel calanoa, donde íbamos a llevar a los influenciadores a comer y hacer un recorrido por la selva, ya que ellos eran los mas aptos para dicha actividad por sus instalaciones y el buen manejo en la manipulación de alimentos para personas tan prestigiosas como lo son los medios con los que contamos (como revista Cambio y Semana, también los influenciadores).

De igual manera se debe pagar mi gestión:

La señora Marcela Velázquez se comunicó con la señora Marlene Duela del hotel Calanoa saboteando mi gestión con mentiras, diciendo que conmigo no estaba trabajando ni haciendo nada, faltando el respeto a mi honra y buen nombre, dañándome con los empresarios del departamento, causando daños irreparables en mi gestión y a mi buen nombre.

Adjunto prueba:

6. Desarrollo y creación de contenido de landing page para el festival:

Diseño y desarrollo de la landing page; supervisión y actualización de contenido de la landing page, por primera vez en la historia del Amazonas y del Pirarucú de Oro tenemos página, de igual manera se me debe pagar mi gestión web; ítem que se desarrolló con total satisfacción a pesar del múltiple saboteo de Marcela Velázquez, que todo el tiempo quiso entorpecer el proceso de la web por su ignorancia, desconocimiento, ego, etc.

Pero, gracias a que contamos con grandes profesionales en nuestro equipo, tuvimos una gran página web para presentar el festival a medios, prensa, sponsor, entre otros, ya que la parte visual del festival es vital, no se puede presentar una vulgaridad sin gusto o sin clase como si fuera un festival de pueblo. La idea era contarle a nuestros aliados a través de la página web que es un festival serio y de buena categoría y que no se dieran cuenta que la Secretaría de Turismo Departamental, no sabe ni dónde está parada.

7. Gestión de redes sociales durante el festival

Planificación de estrategias en redes sociales; ejecución y supervisión de publicaciones e interacciones. La gestión de redes se cumplió con total satisfacción desde el primer momento en que fuimos contratados, lamentablemente Marcela Velázquez, pasándome por encima y saboteándonos como lo ha hecho todo el tiempo, dio orden hace una semana de que se creara otro Instagram, cosa que nuevamente deja en evidencia falta de profesionalismo, ya que no dirige con objetividad sino con el ego. Mostrando cada vez más su falta de capacidad.

Adjunto link de nuestras redes creadas el 01 de noviembre https://x.com/pirarucudeoro https:/

Cuenta de Instagram creada el 14 de noviembre https://www.instagram.com/pirarucudeoro.fest/

Independientemente del saboteo y del mal accionar de Marcela Velázquez, se me debe pagar el valor total y absoluto de la propuesta en general. Nada es negociable, el maltrato no es negociable la difamación no es negociable, las burlas no son negociables, el saboteo no es negociable, la calumnia no es negociable.

A la fecha hemos recibido a mi cuenta $20.000.000 por parte del señor Carlos Henao el día 10 de octubre.

De dicho pago de $20.000.000 de pesos por parte del señor Carlos Henao se hizo un abono al director de cine Juan Camilo Pinzón.

Los otros $10.000.000 millones de pesos han sido para los diferentes pagos para realización de todo lo aquí mencionado, al punto tal que por falta de garantías y de pago me he visto obligada a poner más dinero de mi bolsillo para poder hacer pagos a todo lo anteriormente nombrado, porque yo, Tatiana Nevo, soy una persona integra, ante todo, muy profesional y no puedo sobreponer mis intereses personales por encima de mi equipo y de los demás colaboradores. Por eso, tuve que responder por la falta de respeto a todo nuestro equipo por Marcela Velázquez.

A la fecha tenemos un saldo pendiente de $40.000.000 millones de pesos netos no negociables, que debian ser depositados a más tardar el día miércoles 27 de noviembre para poder finalizar nuestro trabajo con los diferentes medios e influenciadores.

Al señor Carlos Henao se le debe un valor de nuestros consumos en el hotel, pues todos los consumos fueron de índole personal, lo que no le corresponde pagarlos. La señora Marcela Velázquez me debe a mí y nuestro equipo $2.046.000 mil pesos, ya que el día 26 de octubre la Secretaría de Turismo Departamental nos envió a mí y todo nuestro equipo al hotel naturapark en la comunidad indígena del bergel, para poder desarrollar toda la parte visual del amazonas y la promoción destino, pero nadie fue a recogernos, nos quedamos esperando, nadie contestaba el celular, el señor James jamás apareció y nos tocó conseguir un bote carísimo que nos llevara a un hotel más cercano para poder comer y pernoctar, ya que nos dejaron tirados en medio de la nada y nadie respondió, teniendo yo que poner nuevamente de mi bolsillo dicho dinero para poder encontrar un lugar seguro para el equipo.

$720.000 hospedaje de dos personas con tarjeta, $720.000 dos personas en efectivo, $40.000 aguas $60.000 comida, $510.000 efectivo bote hasta un hotel cercano 6:00 pm, $400.000 bote al otro día Leticia.

Por todo lo anterior, ni mi equipo de prensa, medios, e influenciadores se presentarán en dicho festival ya que he recibido un total apoyo de los diferentes medios e influenciadores, quienes rechazan profundamente estos actos sumamente violentos que atentan contra la integridad de mi persona y de diferentes funcionarios de la Secretaría de Turismo Departamental que no se atreven a denunciar por miedo a las represalias que pueda tomar Marcela Velázquez.

Dichos abusos psicológicos y morales ya se encuentran en trámite ante la Fiscalía según la ley 1010 del 2006 y ante la Procuraduría en la ciudad de Bogotá por falta de derechos y garantías. Por último, quiero hacer un llamado a toda nuestra comunidad para que tomemos conciencia y reflexionemos sobre las consecuencias y responsabilidades de nuestros actos y de cómo estos pueden llegar a afectar a otros directa o indirectamente, dejando huellas irreparables por el mal manejo de nuestras emociones.

Pido también al señor gobernador de las amazonas, Oscar Sánchez, que haga minuciosa investigación de los hechos aquí presentados y que salva guarde los derechos e integridad de cada uno de los servidores vinculados a las diferentes secretarias.

