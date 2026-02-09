La preocupante razón por la que aparecieron flamencos en Cartagena

Por: Juan Carlos Valdelamar Villegas |

febrero 09, 2026

Desde tiempos anteriores a la Colonia, la ciénaga de Tesca, conocida también como la ciénaga de La Virgen, ha sido un ecosistema estratégico de Cartagena de Indias, sirviendo como una de las principales despensas de recursos hidrobiológicos. Sin embargo, este y otros valiosos servicios ecosistémicos ofrecidos por la ciénaga se han visto diezmados por múltiples factores, tales como la sobrepesca, la contaminación química y, en especial, el taponamiento de los canales por el excesivo ingreso de basuras y sedimentos, que dificulta el intercambio de agua, con efectos adversos para la calidad del agua, la biodiversidad y la sostenibilidad.

Pese a estas consideraciones, por estos días, en redes sociales y en la prensa local y nacional, se han viralizado imágenes de flamencos en la ciénaga, a partir de las cuales internautas y algunas autoridades locales afirman que esto obedece a una señal de recuperación ambiental del ecosistema, lo cual es falso. Por el contrario, podría interpretarse como una alarmante consecuencia de su colapso ambiental.

Los flamencos son aves que, de acuerdo con información publicada por investigadores del Colegio de la Frontera Sur, en México, en la revista Plos ONE, requieren para alimentarse de pequeños organismos como algas, crustáceos y moluscos, así como de aguas poco profundas, entre 5 y 50 centímetros. Esta condición evidencia la severa sedimentación que ha ocurrido en el ecosistema, la cual no solo es palpable para quienes transitamos por la zona a diario, sino que también ha sido documentada en varios informes técnicos y trabajos académicos, donde se señala que la ciénaga ha perdido calado durante los últimos 30 años.

Para nadie es un secreto que, históricamente, la ciénaga ha sido desatendida por las autoridades ambientales. Su baja profundidad afecta directamente variables fisicoquímicas como el pH, la salinidad y la concentración de oxígeno disuelto. Esto trae consigo un gradual agotamiento de la biodiversidad nativa —como peces, caracoles y camarones— y la reducción del espejo de agua. Esto último, muy seguramente, será aprovechado por grandes urbanizadores, en desmedro de las poblaciones vulnerables que viven en sus inmediaciones y que dependen de los servicios ecosistémicos que aún ofrece este importante ecosistema.

