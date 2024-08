La popular comida costeña que los doctores recomiendan por sus increíbles nutrientes

.Publicidad.

En la costa Caribe colombiana es muy usual el suero costeño, un producto lácteo con un sabor similar al de la crema agria. Es originario de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, además sólo contiene leche, limón, vinagre y sal. Su magia está en quien lo prepara y en su buena mano. Además, es uno de los ingredientes de la famosa comida costeña que los médicos recomiendan.

Entró en el top de una de las 50 salsas más ricas del mundo y no por nada, no obstante, algunos platos de esta región no son muy saludables, por lo que muchos asumen que su gastronomía en general no lo es. Pero la realidad es que si, de hecho, un médico analizó uno de sus platos más comunes y explicó porque es bueno consumirlo, claro que como todas las cosas no debe ser en exceso.

..Publicidad..

Comida costeña que los doctores recomiendan

El doctor y creador de contenido Rawdy Reales realizó un video donde explica porque la yuca cocida al vapor, con suero y queso costeño es un buen alimento. Lo que es una muy buena noticia, pues es una combinación muy consumida por los colombianos de la costa, y sí, si aporta un valor nutricional bastante positivo.

...Publicidad...

Empezando por la yuca, que es una excelente fuente de carbohidrato, además es un almidón por lo que es una excelente fuente de proteína. También aporta una pequeña cantidad de fibra, vitamina B1 y vitamina C. Mientras que el queso es una buena fuente de proteína, grasas saludables, finalmente, una cucharada de suero costeño aporta 3 gramos de grasas saludables y aproximadamente un gramo de proteína. Siendo un plato de alto valor nutricional.

....Publicidad....

| Ver también: El suero costeño es la salsa colombiana que compite como una de ...