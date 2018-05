La política exterior en el gobierno de Donald Trump

Donald Trump se ajusta otro triunfo en su política exterior. Una de las promesas más cuestionadas en la campaña presidencial se hizo realidad el 8 de mayo de 2018 cuando dio por finalizado el acuerdo nuclear con Irán, que le impedía a este último país desarrollar uranio con fines armamentísticos. La retirada ha generado polémica a nivel internacional, además de una clara decepción e indignación para los otros líderes de las potencias firmantes (Alemania, Francia, Rusia y China).

A pesar de que las agencias encargadas de revisar y supervisar el acuerdo han dicho que Irán ha cumplido con lo pactado, para Trump no es suficiente y considera que el tiempo que se dio a el país islámico para no producir Uranio (15 años) no es suficiente para un acuerdo que intereses a los Estados Unidos, es por eso que al ser esta una de las grandes promesas de su campaña, la ha convertido en realidad.

Esta decisión ha llevado también a que los demás países vean la toma de decisiones de Estados Unidos con algo de recelo y decepción, ya que se está convirtiendo en un país que no cumple su palabra con los acuerdos previamente establecidos. Ya pasó con el acuerdo climático de parís, la revisión de las relaciones con Cuba, el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén; acciones que han disminuido la credibilidad del gobierno americano a nivel internacional.

A pesar de que muchos de estos cambios han sido polémicos, el presidente Trump ha logrado crear un nuevo frente en su política internacional, contando con el apoyo del ala conservadora más radical del partido Republicano y cumpliendo cada una de las promesas que hizo en su campaña. Por ese lado, se puede garantizar que la política exterior norteamericana ha sido exitosa. Pero, si se analiza desde un punto de vista más central y de acuerdo a la coyuntura internacional, las decisiones de Donald Trump solamente han ocasionado un malestar en los demás países de la comunidad internacional, además de generar una mala imagen para su país. Esto también se refleja en el poco profesionalismo diplomático del actual mandatario que utiliza Twitter como la principal herramienta de toma de decisiones, en la que no acepta ni una sola condición por parte de otros actores, dando a entender que Estados Unidos es el único perjudicado y que los otros países deben crear condiciones que no los beneficie solo a ellos, sino también a la principal potencia mundial.

Con lo anterior, se puede entender entonces que a partir de 2017 se ha creado un nuevo orden mundial en el que el líder norteamericano ha ido perdiendo el protagonismo que ganó su país terminada la Segunda Guerra Mundial. Cambió su paradigma a uno más conservador, precavido y menos interesado en mantener una posición de liderazgo, junto con Europa, frente a los actos de terrorismo que pueden afectar a la comunidad mundial. Lo que crea una gran brecha entre el Estados Unidos de 1945 a 2016 al nuevo Estados Unidos de 2017 a 2011, tiempo que dura el primer gobierno de Donald Trump.

Entre 1945 a 2017 el gobierno americano consolidó una política externa de fuerte de dependencia por parte de los países vecinos y amigos, los cuales veían en Estados Unidos un gobierno protector y que imponía sus normas y leyes a nivel mundial. Esto también por medio de las diferentes acciones que se nombran en el cuadro anterior, que sirve para entender los actos militares que desarrolló el país frente a los intereses desestabilizadores de otros Estados.

Con respecto al gobierno Trump, el mismo se ha basado en crear una especie de cortina de humo en la que culpa a los inmigrantes de todos los males de país, para eliminar esta problema, según el presidente, la única solución es construir un muro en la frontera con México, para que los inmigrantes provenientes de América Latina no puedan cruzar la frontera. Esta decisión ha creado un rechazo a nivel mundial, puesto que los tiempos de exclusión a las diferentes culturas y el racismo exacerbado en la sociedad americana han quedado atrás. A pesar de que se han dado grandes pasos en disminuir las acciones de racismo en Estados Unidos, la elección de Trump demuestra que esta problemática sigue siendo un problema social difícil de controlar.

Las diferentes acciones bélicas entre 1945 a 2016 demostraron y marcaron un nuevo mapa en el que Estados Unidos dominaba el sistema internacional. Pero todo esto ha ido cambiando a partir de 2017, cuando los intereses básicos de Donald Trump se han centrado en luchar contra la entrada de inmigrantes a su territorio, sacar a Estados Unidos de cualquier tratado que él crea que no es conveniente para el país, mantener la distancia con México y todos los vecinos del sur y presionar a Corea del Norte para una posible desnuclearización. Estos han sido los principales focos de batalla del mandatario

En términos generales, la nueva política exterior norteamericana ha sido más polémica que cualquier otra cosa, se ha caracterizado por profundizar las crisis con los principales enemigos, en vez de buscar una solución efectiva para cada una de las partes. A excepción de Corea del Norte, Estados Unidos mantiene una fuerte postura contra Siria e Irán por el lado Oriente Medio y Venezuela y Cuba por la zona de América Central, se ha alejado de sus principales socios europeos y latinoamericanos, además de comenzar una guerra comercial con China, al que considera como la principal amenaza para la economía americana.

Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo por quedarse solo, o con un grupo muy pequeño de país aliados a nivel internacional. Esto no traerá problemas en los próximos dos años y medio de la presidencia de Trump, pero sí se verán las consecuencias a partir del año en que el actual presidente entregue el poder, eso sí, se debe esperar a ver si eso ocurre en 2021 o en 2025 tiempo en que se cumplen los dos mandatos a los que tiene derecho un presidente.

Entonces: ¿Qué pasará entre Estados Unidos y sus principales socios en los próximos años? ¿Logrará Donald Trump desnuclearizar Corea del Norte y establecer lazos diplomáticos con este país? ¿Habrá una crisis diplomática con otros Estados a partir del pensamiento ultra conservador de Donald Trump? ¿Terminará su periodo presidencial el actual mandatario? ¿Qué pasará con todos los cambios que ha hecho en política exterior (Acuerdos de Irán y París, deterioro de relaciones con Cuba, muro con México, salida del TTP, alejamiento de Europa) Donald Trump? ¿Qué papel juegan sus secretarios de gobierno en todo el proceso de la formulación de la política exterior?

