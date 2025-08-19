La periodista que como embajadora enfrentará la crisis de Carlos Ramón González en Nicaragua

Cercana a Hollman Morris, Vilma Jay , presentadora de la Rtvc, aterriza en un cargo que está caliente por la situación del prófugo exdirector del Dapre

Anuncios.

Como avezada reportera de televisión, Vilma Jay tuvo que cubrir las crisis cíclicas que se presentaban con Nicaragua mientras se ventilaba en la Corte Internacional de La Haya las disputadas de ese país con Colombia alrededor de la soberanía sobre el territorio insular de San Andrés y Providencia.

Anuncios.

También, el desarrollo de los acuerdos para la pesca sobre aguas fronterizas de los dos países y las diásporas de indígenas misquitos que han ido y venido al vaivén de desencuentros y acuerdos.

Ahora, como embajadora se marcha a Managua con la misión de sortear otra crisis asociada esta vez a la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: el otorgamiento de residencia oficial por parte del régimen de Daniel Ortega a uno de los principales implicados en esa trama, el exdirector de Inteligencia Carlos Ramón González y el pedido de extradición que formula ahora Colombia.

Anuncios.

Va también con la tarea de poner en orden la delegación diplomática, donde un encargado de negocios, del que el presidente y la canciller dicen que actuaba a sus espaldas, uso canales y documentos oficiales para obtener la protección de Managua a González.

Anuncios..

Nominalmente sucede a León Fredy Muñoz, quien dejó el cargo de embajador para regresar a Bogotá para sumir la curul que quedó vacante en el Senado tras la renuncia de Humberto de la Calle Lombana, exministro y exvicepresidente de la República.

La ahora embajadora Vilma Jay vivió unan de las etapas destacadas de su carrera periodística como corresponsal de Noticias Caracol televisión y del sistema asociado Blu Radio. Luego de la posesión del presidente Petro renunció a su posición y se fue a trabajar para el sistema de medios públicos RTVC, cuyo gerente Holman Morris la promueve ahora a destinos diplomáticos.

Durante su paso de ocho años por Caracol se destacó en el cubrimiento de hechos tan importantes como el trágico del huracán Iota que en 2020, en plena pandemia, azotó y semidestruyó la isla de Providencia. Su carrera en ese canal comenzó en octubre de 2012. Luego de su retiro de allí se fue a trabajar como presentadora del RTVC y de Señal Colombia.

Habla bien el inglés y conoce la lengua creole, pero no ha tenido experiencia en cargos públicos distintos al asociado con su profesión. Por estos días está recibiendo instrucción intensiva en la Academia Diplomática del Palacio de San Carlos.

Su primera tarea y la más compleja será coadyuvar la solicitud de extradición de González enviada por la Fiscalía, por pedido del presidente Gustavo Petro. Quizá tenga que enfrentar la resistencia del gobierno de Nicaragua que, después de su resistencia inicial por tratarse de un exoperador de Inteligencia, decidió acoger a Carlos Ramón como reconocimiento a que a comienzos de los 80 hizo parte de las brigadas internacionales que apoyaron la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza.

Managua ya le dio el beneplácito a la embajadora Vilma Jay.