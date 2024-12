¿La peor cazuela de mariscos de Bogotá? Nada recomendada

Aunque la promocionan como una de las mejores de Bogotá, la verdad es que su ingrediente secreto no tiene nada que ver con una cazuela de mariscos verdadera

.Publicidad.

Aunque por Instagram la promocionan como una de las mejores de Bogotá, la cazuela de La Parrilla Dorada, al menos la que venden en su sede de Galerías, deja mucho que desear. La publicación desde la cuenta @Koalasviajeros en Instagram dicen que es el restaurante de don Jorge, quien lleva más de 50 años en el Centro de Bogotá preparando sus platos típicos, entre ellos su Róbalo a la marinera, una preparación que al parecer ha causado furor entre los comensales lo visitan.

Lea también: Cuáles son los peores productos de Ara según la IA; uno es el favorito de muchos

..Publicidad..

También han hablado bien de su cazuela de mariscos, pero la presentación de ella que han mostrado en Instagram en su sede del centro no se parece en nada a la que venden en su sede de Galerías, donde no la sirven ni siquiera en la vasija de barro negro que aparece en la publicación sino en un plato pequeño de metal, pero eso no es lo peor.

...Publicidad...

Se supone que la cazuela de mariscos, como su nombre lo indica, debería contener mariscos, por pocos que lleve solo deberían ser mariscos, entre los que sobresalen los camarones y los palmitos de cangrejo y las almejas y otros moluscos del mar, pero infortunadamente para los comensales conocedores de la cazuela de mariscos, la que venden en La Parrilla Dorada, a parte de los pocos mariscos que tiene, la rellenan con pedazos de salchichón de pollo, es más tiene más salchichón de pollo que camarones o que cualquier otro marisco.

....Publicidad....

Tristemente la recomendación de los comensales que han calificado muy bien a La Parrilla Dorada, una de tres, no conocen de cazuelas de mariscos o el sabor que les imprimió el salchichón de pollo a una comida de las costas pacífica y atlántica les quedó gustando o no se han dado cuenta que la cazuela de mariscos de la Parrilla Dorada debería llamarse cazuela de salchichón de pollo.