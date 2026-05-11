- La peligrosa estrategia de intentar comparar a Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella

La falsa equivalencia convirtió la política en pereza intelectual: no todos los errores pesan igual ni todos los proyectos de país son lo mismo

Texto escrito por: Sebastián Camilo Leal Daza

"Petro y Uribe son lo mismo", "Cepeda y De la Espriella son lo mismo", nos están dando de escoger entre "tirarnos un tiro en la pierna y otro en el pie" y el famoso "todos los políticos son iguales, por eso no voto".

¿Hoy en día la 'objetividad' consiste en decir que un cirujano y un carnicero son iguales porque ambos usan bisturí? En la política colombiana nos están vendiendo esa misma pereza intelectual: la idea de que todos son el mismo monstruo, solo para no tener que tomarse el trabajo de diferenciar un proyecto de país de un espectáculo mediático.

Esa es la estrategia: la falsa equivalencia. Se ha vuelto un lugar común —y bastante perezoso— decir que "todos son iguales" o que figuras de polos opuestos son "espejos" el uno del otro. Es cierto: la apatía ciudadana es válida. Es cierto: la corrupción ha manchado ejecuciones actuales, tal como lo hizo con las anteriores. Es cierto: el fanatismo nubla el juicio en ambos bandos. Pero la igualdad de errores no significa igualdad de identidades.

Más de 6.000 falsos positivos jamás serán equivalentes a los escándalos del gobierno de Petro, ni siquiera al peor. Comparar a Cepeda con De la Espriella no solo es ridículo, es profundamente ignorante. Basta con leer sus planes de gobierno y ver sus apariciones en público. Mientras a Cepeda le critican por leer sus discursos (que él mismo escribe a las 4 a.m. para dejar constancia de que las palabras no se las lleva el viento), el otro toma shots de aguardiente en tarima, salta encima de juegos pirotécnicos y hace el saludo militar.

Cepeda tiene una trayectoria coherente de décadas (desde el Movice) en la visibilización de las víctimas del conflicto, especialmente de crímenes de Estado. Fue facilitador clave en el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC y actualmente lidera procesos de "Paz Total". Como senador, ha impulsado leyes de jurisdicción agraria y restitución de tierras, manteniendo un perfil técnico y académico. Se sentó con el señor Lafaurie para comprarle 400.000 hectáreas de tierra para los campesinos.

Le endilgan a Cepeda ser guerrillero. ¿Desde cuándo aquí las fotos en procesos de paz significan complicidad? ¿Acaso la foto de la Reina Isabel II dándole la mano al antiguo líder del IRA la hace terrorista? Justamente el papá de Cepeda estaba en contra de esa forma de lucha; hizo política sin armas y fue asesinado por el Estado que debía protegerlo.

¿Y nos van a venir a decir que el señor De la Espriella, que critica al gobierno de Chávez, pero defiende a su testaferro Saab, que habla de "destripar a la izquierda" y ha defendido a narcoparamilitares, es la mejor opción? Equiparar visiones del derecho y comportamientos históricos por el deseo de parecer "neutral" es una forma de mediocridad.

Matizar no es defender. Reconocer que existen diferencias profundas entre los actores políticos no te hace fanático de ninguno; al contrario, es el ejercicio mínimo de un ciudadano informado. No dejes que te vendan la idea de que la lucidez es ver a todos del mismo color. La democracia se trata de distinguir los matices y de rechazar las comparaciones fáciles que solo sirven para evadir el fondo de las discusiones.

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