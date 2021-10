La pelea por la rectoría de la Universidad del Atlántico

Por: Stiward Enrique Orozco Galindo |

octubre 07, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El docente Danilo Hernández Rodríguez ganó este miércoles la consulta para elección y designación de rector de la Universidad del Atlántico, para representar a los estudiantes y profesores de la alma mater. La jornada electoral se desarrolló con total normalidad, luego de que se conocieran los resultados y dieran como ganador a Hernández con 2.412 votos.

Lo curioso de la jornada electoral fue la actitud de los comunistas al interior de la Universidad del Atlántico, dado que, en su afán de figurar, decidieron impulsar el voto en blanco para boicotear las elecciones y decir que fue un fraude, que no los dejaron votar, que suplantaron su identidad (acontecimiento que no se puede porque el código de autenticación llegaba a sus correos institucionales), entre otras razones, al verse perdidos a falta de líderes que quieran representar sus ideales. Considero que esos ideales le han hecho daño a la Universidad del Atlántico por muchos años, por lo que han venido perdiendo fuerza y credibilidad entre estudiantes y profesores, que no se ven representados en ellos. Hoy, como es costumbre, salieron a celebrar su derrota, como si se tratase de una victoria, celebrando el acontecimiento de que el voto en blanco alcanzara la cifra de 1.170 votos, suceso que, ni sumándole los 959 votos del resto de candidatos llegan a 2.129; se acercan pero no les alcanza. Como se diría en la costa, ¡celébralo, mamerto!

-Publicidad.-

Ahora bien, quien tiene la última decisión es el Consejo Superior, que se reúne el 11 de octubre y que en la deliberación de sus participantes debería escoger a Danilo Hernández Rodríguez, pues fue escogido por los votantes que, en el ejercicio mismo de la democracia, ganaron de lejos a los comunistas utópicos. No es de esperarse que quieran incendiar todo e inventar epítetos y falacias en torno al nuevo rector, porque ya nadie les cree sus discursos antisistema.

Aquí todos queremos construir desde las diferencias y en esta democracia también hay cabida para todos, ya que en democracia debería primar el bienestar general de la comunidad uniatlanticense, para recuperar la institucionalidad, eso que algunos han secuestrado paro tras paro, lo que nos tiene en un atraso académico y científico en términos investigativos a comparación del resto de universidades públicas. No les gusta estudiar pero sí dividir y por eso hoy les toca celebrar sobre la derrota.

Publicidad.

Considero que hoy ganó la democracia, la transparencia, la gobernabilidad, la sostenibilidad y la participación como plan de gobierno, ese plan que dirigirá por los próximos cuatro años a la Universidad del Atlántico.