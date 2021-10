El Gato, otro precandidato presidencial

Por: César Curvelo |

octubre 07, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Amigatas y amigatos: mi nombre es César Curvelo. Soy escritor, economista y precandidato a la presidencia de la República, según consta en el acta de inscripción n.° 39 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, oficializada por el doctor Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral. Así que sí, damas y caballeros, me han lanzado a la arena política, a la choricera de aspirantes. Por cierto, tengo un libro titulado Candidatitis criticómica en Animalombia.

Soy candigato puesto que el mascarón de proa que muestra el logo del comité inscriptor Gatovierno Vesinocrático trae la cara de un sonriente gato a la manera de Risón, el de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. De aquí en adelante, ¡gatomanía corrida y a la lata! Quienes deseen un contacto directo, pueden llegar el sábado 16 de octubre o el domingato 17 inmediato, año en curso, a la esquina nordeste de la Plaza de Bolívar, de Bogotá, donde estaré con una playera gatuna desde las nueve en punto de la mañana. Ojalá asista.

-Publicidad.-

Nuestra ideología es el vesinalismo con S y no con C en su tercer grafema para distinguirse del vecinalismo de los argentinos, cuya réplica aquí en Colombia es el comunalismo de las juntas de acción comunal. Vale la pena agregar que habrá elección de dignatarios de las “jac” el domingato 28 de mininoviembre próximo. También se debe a que promovemos el gatidioma curveñol. En principio era vesiñol, pero pasó y aconteció que cuando presenté la idea a amigas y amigos, me engancharon el apodo de “Curveñol”, y fue así que el remoquete se impuso. Tengo dos libros sobre el tema: El curveñol y 10.000 palavras del curveñol. La palabra palavras está bien escrita en este nuevo lenguaje. Me explico. El curveñol es un lenguaje castellano que, por regla general en su parte escrita, rechaza ocho letruchas dinosáuricas que son la muda H y las repetisónicas B, K, LL, Q, W, X y Z. Esto deviene de una recomendación de nuestro gran premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez, quien en su discurso 'Botella al mar para el dios de las palabras' dijo: “…Enterremos las aches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la je y la jota…”.

El espaldarazo a la presidencia es para darle publicidad nacional a la propuesta de crear las etevas. Eteva es el acrónimo de entidad territorial vesinal. Para financiar actividades integrativas en las futuras etevas, en el presupuesto estatal se deberá asignar una partida de uno o varios billones, en especial a juegos vesinales para menores de edad. Pronto las autoridades vesinales tendrán una cuota de poder decisorio en la gestión de centros educativos y de salud oficiales de su área de influencia, como sucede en países europeos. El movimiento vesinalista es el único que está comprometido con la creación y consolidación de las etevas en Colombia. La eteva fundamental es la univela, apelativo abreviado de unidad vesinal. Una univela es toda manzana o grupo de manzanas con 50 o más ciudadanos.

Publicidad.

Te convocamos para que a las 4.20 p .m. de los sábados y domingatos de este mes de octubre, tú, como persona cívica, asistas a la esquina sureste de la manzana en que vives o eres más conocido, a fin de responsabilizar de la parte organizativa de todo esto a un contacto o delemán, delegado de manzana. Definido el liderazgo, se dará nombre propio al bloque, lo mismo que se pueden aprobar diseños de bandera y escudo; el escudo debe tener la forma poligonal de las comunas helvéticas: mira las de las comunas de Berna, Suiza, en Wikipedia. También se debe tocar el crucial tema de la consecución de los apoyos gatunos en formularios que llevan mi nombre, para el aval respectivo. El futuro sitio de reunión, desde noviembre, puede ser una tienda, parque o terraza. Lo de 4.20, minuto 260 de la tarde, se debe a que este es el artículo de la Constitución en que se deberían añadir las autoridades vesinales.

Demostremos, como dijo Jorge Eliécer Gaitán, que el pueblo es superior a sus dirigentes. ¿Cómo conseguir los apoyos? Pan comido, juego de niños, bicoca, mogollo, ganga, requetefacilísimo: cada fama de una mansana logrará un fogafín, o sea un formulario gatuno finalizado. Una fama es un grupo de viviendas aledañas de una misma univela que se debe escoger o elegir un fasilitador. En una univela habrá al menos tres famas. Para la distribución de copias del formulario haremos uso y abuso de las redes sociales, en formatos PFD o Word, por correos, etcétera. Te prevenimos: constata que tenga los datos reales, no sea que los que sabemos te envíen uno con algún dato errado para que nos lo anulen. ¡Verifica bien antes de imprimir!

Hay más de 200.000 manzanas o bloques en las cabeceras municipales y corregimentales. Esto, por cálculo utópico, nos da un súper gran total de… ¡6.000.000 de apoyos! Claro, habrá famas o manzanas que omitan participar, así que dejemos la cifra en un millón, del cual van a anular uno que otro renglón. Las válidas podrían llegar a 900.000. Para la recolección de las planillas se determinará un domingato de mininovienbre, quizás en la plaza principal de cada municipio. Los diligentes encargados deben enviar los fogafines a la dirección de Bogotá que informaremos más adelante.

Y ya para terminar, te informo que puedes leer columnas de mi autoría en Las2orillas, colocando en Google el nombre de este popular medio seguido de curvelo. También puedes leer los comienzos de mis libros abriendo el portal de autoreseditores, poniendo mi primer apellido en el espacio-buscador de este; si adquieres uno, varios o todos, muchísimas gracias. En elvesinal, canal de YouTube, puedes ver videos explicativos: dale like, inscríbete y activa la campanita. Tus comentarios los puedes enviar al correo electrónico [email protected]