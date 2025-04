La pelea de una indígena contra el Banco de la República por usar su imagen sin recibir un peso

.Publicidad.

Adriana Martínez Dogirama se enteró que el Banco de la República había usado su cara en el billete de $10.000 cuando su hija menor, Alejandra Banubio Martínez, descubrió que el rostro de su mamá salía en la serie ‘El robo del siglo’ que fue estrenada en Netflix en 2020.

Adriana Martínez no habla con fluidez el español, su traductora es su hija. De no haber sido por ella, una joven estudiante de salud ocupacional, no se hubiera enterado que su imagen había sido utilizada por el Banco de la República treinta años. Adriana Martínez vive ahora en Panamá y se dedicada al cultivo y la pesca, se ha dedicado a esto toda su vida. No tiene dinero y lleva una vida austera, de la que se ríe con su hija que le dice que es la mujer “del billete, sin billete”.

Billete de $10.000 dejó de circular después del Robo del Siglo en 1994

El rostro de la indígena embera Adriana Martínez Dogirama fue usado por el Banco de la República para la imagen del billete de $10.000 que salió en 1992 y dejó de circular dos años después, hasta el 16 de octubre de 1994, de que sucediera el que pasaría a la historia como el Robo del Siglo, en la ciudad de Valledupar. Se robaron 24 mil millones de pesos, el billete que más se imprimía para ese momento era el de $10.000, y en el momento del robo, los ladrones aprovecharon para despistar al enemigo tirando ese mismo billete en el que salía la cara de Adriana Martínez.

Adriana Martínez Dogirama tenía solo 14 años cuando el antropólogo Mauricio Pardo le tomó una fotografía para una investigación que se encontraba haciendo sobre el Río Baudó. La foto fue tomada en el Chocó en el municipio de Santa María de Condoto ubicado en el Alto Baudó. Mauricio Pardo era un académico e investigador, se había internado en esa zona desde 1982 hasta 1987 para estudiar en la comunidad. Contaba con su autorización y se había ganado la confianza, él se encontraba estudiando su estilo de vida. Durante ese tiempo tomó una fotografía de Adriana Martínez, pero al igual que ella también fue uno de los más sorprendidos cuando se enteró que el Banco de la República había utilizado su foto para imprimir el billete de $10.000.

Similitudes entre el billete y la foto original / Foto: archivo particular

¿Cómo llega la fotografía de Adriana Martínez a manos del Banco de la República?

En 1988 el Banco de la República hizo un concurso para escoger la imagen que llevaría el billete de $10.000 que planeaba sacar para el año 1992 en conmemoración del descubrimiento de América y que se imprimiría en Italia. El concurso fue un fracaso, nadie resultó ganador. Sin embargo, algunos diseñadores empezaron a trabajar sobre unas imágenes que se encontraban en el archivo del Banco de la República, y una de ellas era la del antropólogo Mauricio Pardo.

El mismo año en que empezó a circular 250 millones de billetes de $10.000, en 1992, llegó a oídos de Adriana Martínez el rumor que su cara salía en un billete, le decían sus familiares, amistades y conocidos de la comunidad embera. Pero nunca se cercioró de la veracidad de estos rumores y pensó que simplemente era parecida a la mujer del billete de $10.000.

La batalla legal de Adriana Martínez y el antropólogo Mauricio Pardo contra el Banco de la República

Adriana Martínez emprendió una lucha contra el Banco de la República de la mano del abogado Juan Manuel Grueso quien considera que serían $700 millones para indemnizar a su cliente por el uso no autorizado de su imagen, además de los daños y perjuicios ocasionados por la estigmatización que sufrió en la comunidad embera que le señaló de haber vendido su imagen.

Alejandra Banubio (hija) y Alejandra Martínez Foto: Archivo particular



El Banco de la República dice que la imagen utilizada en ese billete de $10.000 no corresponde con la fotografía tomada por Mauricio Pardo, y es una representación de las mujeres Emberá. “Hasta donde hemos podido determinar, no se trata de la imagen de una persona específica” emitió en un comunicado el Banco. Sin embargo. La batalla legal apenas empieza y el abogado Grueso tiene experiencia en este tipo de pleitos fue él quien también está dando la pelea contra la gigante Juan Valdez y la Federación Colombiana de Cafeteros, por el uso de la imagen del indígena arhuaco Rogelío Izquierdo. Aquí se lo contamos: La millonaria demanda de un arhuaco a Juan Valdez y la Federación Cafetera por usar su imagen sin pagarle