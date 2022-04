La parada que le pegó Egan Bernal a Beto Coral por tratarlo de ignorante

.Publicidad.

El cóndor de Zipaquirá​ ha estado activo en redes sociales en los últimos días y ha sido el centro del debate debido a un trino que publicó hace unos días, previamente a su viaje a Europa para continuar con su recuperación, en el que dio su opinión ad portas de las elecciones presidenciales.

Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental

No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande.

Alguien que divida no merece ser presidente

Se tenía que decir y se dijo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 27, 2022

Posteriormente y para calmar los ánimos de muchos que comentaron que el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia no debería hablar de política en la red social porque no es un experto, Egan dijo:

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Pero lo que en principio parecía solo un punto de vista terminó siendo una hecatombe en la que se vieron involucrados varios personajes de la política nacional. Todo empezó porque el activista Beto Coral levantó el avispero con varios mensajes de tinte arribista, reprochando y atacando al ciclista por su opinión, pues se lo tomó personal:

Con los ánimos caldeados y después de recibir varias críticas, Coral apuntaló contra Bernal con un mensaje que llega a ser ofensivo y a desprestigiarlo como pedalista:

Sus palabras no fueron bien recibidas por los seguidores del ciclista y los opositores de Petro. E incluso personas que apoyan la candidatura del Pacto Histórico creen que se pasó y lo han criticado.

Una de ellas es María Antonia Pardo, directora de comunicaciones de Gustavo Petro, quien le respondió a Coral pidiendo que controlara sus comentarios, pues en lugar de aportar a la campaña les estaba haciendo daño. “Tienes mucho huevo. A estas alturas ya es más el daño que nos haces que lo que aportas. Regúlate”, sentenció la periodista.

Por esa misma línea se pronunciaron periodistas como Félix de Bedout, Carlos Fernando Galán y Esteban Santos (hijo del expresidente Santos), quien trinó lo siguiente:

Al final, y después de tanto palo recibido y tantos trinos de apoyo hacia Egan Bernal, Beto Coral no tuvo de otra que agachar la cabeza y disculparse —no una, sino varias veces— con el ciclista por sus comentarios:

Una vez más, Me equivoqué, @Eganbernal le ofrezco mi disculpa. — Beto Coral (@Betocoralg) April 30, 2022

La última disculpa, menos escueta, no lo libra de culpas pero al menos deja en el aire una enseñanza: antes de abrir la boca en Twitter vale la pena pensárselo dos veces, pues lo escrito, escrito está, aunque sea borrado al instante.

No soy nadie en la opinión pública, no soy figura pública, no aspiro a ningún cargo público y tampoco soy nadie en la campaña de @petrogustavo Mi opinión es netamente personal. La respuesta a Egan fue desproporcionada y debo disculparme. Le pido a todos refutar con argumentos. — Beto Coral (@Betocoralg) April 29, 2022