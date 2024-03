La osada estrategia del Festival Estéreo Picnic con nudistas corriendo por Bogotá

.Publicidad.

Tres hombres desnudos corriendo por Bogotá promocionando una marca. La escena es polémica y seguramente quienes la prepararon lo saben y ya midieron las posibles respuestas de la gente que presencia la escena. Porque para los ciudadanos comunes podrá no tener sentido, pero para los millenials que crecimos con rock es toda una genialidad. ¡La producción del Festival Estéreo Picnic 2024 está replicando el video de “What’s my age again” de Blink 182!

“What’s my age again” no sólo es el video en el que la banda aparecía en bola, que como cuando éramos niños o adolescentes aparecía censurado en MTV (como en la publicidad del festival) no molestó a nadie, también es el sencillo con el que muchos conocimos a Blink 182.

..Publicidad..

Porque, aunque el álbum Enema of the state es el tercero del grupo, sin contar su debut Buddha que luego fue mejorado en otro disco llamado Chesire cat, fue con el boom de “What’s my age again” que MTVLA le metió toda la ficha a la música de esta agrupación punk californiana.

...Publicidad...

A partir de ahí, por lo menos por varios años, todos los sencillos de Blink 182 fueron éxitos: “All the small things”, “Adam’s song”, “Man overboard”, “Anthem part. 2”, “The rock show” y un montón de canciones más que vinieron después.

....Publicidad....

| Lea más: Quiénes están detrás del Festival Estéreo Picnic y cómo se lo ...

¿Quiénes se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2024 además de Blink 182?

El festival que se realizará los próximos 21, 22, 23 y 24 de marzo contará con otras figuras como Limp Bizkit, Kings Of Leon, Sza, Sam Smith, Feid, Placebo y Arcade Fire como cabezas de cartel.

Además de una selecta selección de artistas nacionales en la que se destacan la Laura Pérez, La Etnnia, Penyair, Verito Asprilla y pesos pesados de la música tropical como Fruko Y Sus Tesos.

También con figuras hispanoamericanas como Nicki Nicole, Irepelusa, Saiko, Bad Gyal y Proyecto Uno, entre otras.