La oposición debe irse con candidato único

VIDEO. Puntos de vista. El magnicidio de Miguel Uribe complica aún más la situación de un país que de por sí tiene un estado colapsado hace muchos años. Se habla, se oyen voces de bajarle a la confrontación y a la actitud del enfrentamiento. Yo creo que eso no va a ocurrir. Petro va a seguir atacando y se va a seguir poniendo cada vez más agresivo y explosivo. Yo no creo que eso vaya a cambiar. Eso es parte de su táctica para tratar de quedarse en el poder. Está inventando una guerra internacional con el Perú que lo coloca con la suspensión de la Constitución, la suspensión de elecciones, que es lo que él busca para así poderse perpetuar.

Sin embargo, la situación internacional de él se ha complicado. Cada vez más se pone del lado de Maduro, precisamente cuando ya Maduro es objeto de militar de los Estados Unidos, Dicho por ellos de manera expresa, subieron su recompensa 50 millones de dólares y hay un proceso de capturarlo, darlo de baja. Es decir, cuando el secretario de Estado, Marcos Rubio, dijo que el problema de Venezuela no era un problema de ejecutar la ley sino un problema de seguridad nacional. Y en ese momento preciso, Petro se pone a ser eco de que hay que unir los ejércitos. Petro es un tipo absolutamente provocador, totalmente a un grado casi que de anormalidad.

Yo lanzo la tesis de que el candidato de la oposición tiene que ser un candidato único, porque es que esas 12 personas compitiendo, el voto se dispersa.. Entonces veo muy muy delicada la situación después del magnicidio de este muchacho Miguel Uribe. Y esperar algo en la justicia colombiana es ser un ingenuo, no saber qué es un aparato judicial corrupto, inepto. Entonces veo el panorama complicado y lo que digo, la oposición debe irse con un candidato único.