La obsesión por Sara Corrales que estaba volviendo loco a Robinson Diaz

.Publicidad.

Uno de los romances más sonados de los últimos tiempos de nuestra televisión fue la que sostuvieron Robinson Diaz y Sara Corrales. La actriz, radicada en México y que está convertida en toda una mamacita como se ve en estas imágenes:

-Publicidad.-

Le contó a un programa de chismes del país azteca los detalles del romance que sostuvo con el mítico actor. Al principio Sara no quería salir con Diaz ya que él estaba casado con la también interprete Adriana Arango, con quien llevaban más de 10 años de casados. Sin embargo la insistencia del actor terminó convenciéndola: "Él me echaba los perros y yo decía, ay por favor, tú no eres mi tipo, no me gustas. Pero estuvo ahí durante años hasta que finalmente... caí y me enamoré completamente".

Incluso cuando ambos terminaron él siguió acechándola con proposiciones e insistencias: "Ya no creía en los cuentos de hadas que me dibujó”. Ambos coincidieron en la grabación de El señor de los cielos en donde siguió diciéndole que la amaba.

Publicidad.

La entrevista que dio en México, país donde se ha convertido en toda una estrella, es de lo más revelador que hay.