La razón por las que los hinchas de Nacional se sienten humillados por los Ardila

La orden de los Ardila, dueño del equipo Atlético Nacional, a su técnico, el brasileño Paulo Cesar Autori, no es ganar la Copa Libertadores ni el torneo local sino promover jugadores. Están en todo su derecho de recuperar inversión. A Carlos Julio Ardila no le ha dolido meterse la mano al dril para hacer equipos de peso, de envergura. Siempre han tenido lo mejor, fieles a una tradición, a una manera de concebir ser grandes. Una hinchada que se acostumbró a las grandes gestas debe ver con resignación como no hay otra opción de aguantarse lo que viene: la intrascendencia. Es que los Ardila quieren recuperar un poquito la inversión promoviendo talentos sub 20 como el caso de Tomás Angel, Juan Pablo Torres, Oscar Perea, Samuel Velasquez, y una larga estela de nombres. Así que, si la gente va al Atanasio Girardot de a 30 mil espectadores por partido como tiene acostumbrado Nacional, es porque quiere resultados inmediatos. Es increíble, por ejemplo, que la prioridad del técnico sea la de promover nuevas figuras y no ganar las Copas que va a disputar. Este equipo tendría que estar listo para pelea la Libertadores y no afirmar que se conformarían con llegar a la fase de grupos. ¿A quién engañan?

Por eso necesitan urgentemente a Candelo, a Dorlan Pabon jugando, dando la cara, poniendo toda la jerarquía que necesitan este tipo de conjuntos para estar siempre en lo más alto, como lo exige su hinchada y su historia.

Por eso ha caído mal esa resignación de Autori afirmando que él no está para ganar campeonatos sino para promover jugadores jóvenes. Una mala noticia para una hinchada que creía había un plan para obtener resultados a largo plazo, que había entrega por una institución y no el interés normal, de avezados negociantes, por convertir un equipo en una máquina de hacer plata.

