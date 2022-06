La obsesión de RCN por convertir exitosas novelas en fracasos monumentales

.Publicidad.

Está más que claro que la fórmula de los remakes no le está dando ningún fruto a RCN. El canal de los Ardila lulle en los últimos años ha estrenado las nuevas versiones de Azúcar, Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe, y ninguna de las tres tuvo la acogida que esperaban, estuvieron abajo en el rating y quedaron como fracasos televisivos.

Sin embargo, poco le importa eso a Nuestra Tele y lejos de abandonar la idea de hacer remakes, la ratifica más. En los últimos días se hizo público el primer vistazo de la nueva producción del canal, nada más y nada menos que la versión actualizada del clásico de los 80’s y 90’s Dejemonos de vainas, llamada Dejemonos de Vargas, que estará protagonizada por Carlos "Pity" Camacho y Margarita Muñoz.

Pronto conocerás la historia de una familia compuesta por personajes auténticos, de diferentes culturas😅, que descubre que unidos pueden superar cualquier obstáculo. ¡#DejémonosDeVargas👫, ESTRENO pronto en las NOCHES🙌! pic.twitter.com/oiPih8ImRv — Canal RCN (@CanalRCN) June 26, 2022

Hay que recordar que la primera versión de dicha serie se estrenó en 1984 y estuvo al aire durante 14 años. Fue protagonizada por Victor Hugo Morant, Carlos de la Fuente y Paula Peña, además de la recordada Maru Yamayusa, quien también será parte de la nueva versión, y emitió 740 capítulos en total. La novela rompió todos los esquemas de la televisión colombiana, y es de las más recordadas gracias a la conexión que logró con el público a través de sus personajes y las situaciones que se presentaban en cada episodio.

Juan Ramón Vargas es periodista 📰, hincha de Santa Fe 🔴⚪ y uno de los papás más recordados en la TV colombiana 👪. Recuerda que todos los episodios 📺 de Dejémonos de vainas están disponibles en @RTVCPlayhttps://t.co/VoMgSKl4U2 — RTVC Colombia (@RTVCco) June 26, 2022

Ahora, RCN con su nueva versión espera obtener el mismo nivel de audiencia que antaño, pero los números no mienten, y todo remake que ha sacado el canal de los Ardila Lulle ha sido un fiasco. Azúcar no logro pasar los 8 puntos, Cafe solo fue exito en netflix, y Hasta que la plata nos separe decepcionó tanto que ya fue sacada de la parrilla de programación de Telemundo, y si Dejémonos de Vargas no le funciona, no será nada raro ver muy pronto el remake de Betty, la fea.

