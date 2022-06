¿Quién la odia tanto? La brujería con la que le tumbaron los dientes a Manuela Gómez

La ex protagonista de novela tuvo un momento de pánico al saber que no tenía trabajo y todo le iba mal porque le habían hecho un entierro. Esta es la historia

Manuela Gómez se hizo famosa en Colombia hace cerca de una década cuando en el programa de RCN Protagonistas de Nuestra Tele, era la preferida de Oscar Naranjo para pelearse y así subir el rating del que sería el programa más visto en la historia de este país en los últimos veinte años. Manuela Gómez nunca se pudo consolidar como actriz y en los últimos años ha vivido verdaderos infiernos. Incluso estuvo adportas de la muerte por una sobredosis de droga.

Además durante un procedimiento de diseño de sonrisa perdió hasta un diente por el descuido de su ondontólogo. "Imagínense todas las que ustedes no saben ... se los digo en serio, la situación es grave”, ha dicho en sus redes sociales. Además se levanta todos los días teniendo ganas de vomitar y con ganas de suicidarse. El trabajo no le sale, ha tenido problemas de salud.

Es tan terrible lo que le han hecho que ella ha dicho lo siguiente: "Es que me pasan muchas cosas, la gente hasta por Instagram, que ni me conocen, me escriben ‘¿cómo es posible que te pasen tantas cosas malas?’, parce eso mismo me pregunto yo todos los días cuando me levanto”.

Según el Libro de la brujería en Colombia escrito por el antropólogo Esteban Cruz Niño, a ella le hicieron un entierro y necesita encontrarlo, en algún cementerio de la ciudad, identificarlo y quemarlo, según el libro de Cruz Niño, o conseguir la más poderosa magia blanca para contrarrestarlo. Es de lo peor que podría recibir un ser humano de sus enemigos.

