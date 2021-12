La obsesión de Luisa Fernanda W con las cirugías: otra vez se operó los senos

.Publicidad.

“Esta cara es de recién operada. Hace un rato salí de cirugía, estoy en casa. Me fue muy bien, ya me cambié las prótesis, las tenía gigantes. Me aumenté un poquito, pero ya quedé lista, ya con prótesis nuevas", dijo la influencer en sus historias de Instagram.

Luisa Fernanda W, quien se había operado hace algunos años le había compartido a sus seguidores que se sometería a una nueva operación por el tiempo que llevaba con sus prótesis. También compartió que antes tenía 410 cc y ahora se pondría un poco más, 510 cc para rellenar espacios que le quedaban.

