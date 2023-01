De actuar para Netflix a vender ceviches: la nueva vida de la protagonista de ‘Siempre bruja’

.Publicidad.

La actriz Angely Gaviria hizo parte de algunas producciones antes de su saltó al reconocimiento en el 2019 con su papel protagónico en la serie original de Netflix ‘Siempre Bruja’. La cartagenera compartió pantalla con grandes actores, sin embargo, mucho tiempo después del gran éxito, la actriz se encuentra lejos de la pantalla y dedicándose a otros proyectos.

Recientemente, el influencer Edd Contreras quien crea contenido gastronómico, estuvo en el pequeño local de la actriz.

Las primeras apariciones de la actriz de 26 años fueron en producciones nacionales como ‘Pambelé', ‘Los Morales’ y ‘Niche’. Después de 7 años de haber vivido en Bogotá, regresó a su ciudad natal Cartagena para abrir su propio restaurante.

De acuerdo a lo mostrado por el influenciador en su video, el lugar se llama ‘Mar Picao’ y se especializa en ceviche. Edd Contreras le preguntó, a la también modelo, que le decían las personas que la reconocían por sus participaciones en las series, cuando van a su emprendimiento.

“En realidad a la gente le gusta ... A mí esto no me da pena. He escuchado a muchas personas que creen que porque uno hace proyectos de televisión yo debería tener un gran negocio o una gran empresa, pero pues lastimosamente a veces los recursos no nos dan”, dijo a modo de respuesta Angely Gaviria.

También aseguró que el deseo de tener un negocio propio surgió de la idea de no depender solamente de la actuación. En su Instagram, la actriz el 28 de diciembre de 2022 publicó un video del proceso para establecer su negocio, este lo acompañó con la descripción “Un sueño hecho realidad”.

El video de Edd Contreras supera las 800 mil vistas y allí muchas personas han aplaudido la decisión de la actriz “Que orgullo ver triunfando a mi raza que humildad”, “Definitivamente Amo la actitud de esta mujer, tesa”, “Que bella, trabajadora, exitosa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.