La nueva versión del clásico de Manu Chao con artistas colombianos que busca salvar un canal de YouTube

Hace años estuvo de moda el canal de YouTube Playing For Change, un proyecto de música en multimedia, que crearon en 2002 los productores Mark Johnson y Whitney Kroenke y que se combinó con una fundación sin ánimo de lucro que tiene el mismo nombre y se creó en 2007. Algunos de los videos más famosos de este formato son las reversiones de canciones como "Stand by me" de Ben E. King (popularizada por John Lennon), "One love" de Bob Marley y "La tierra del olvido" de Carlos Vives. El último de estos videos es "Mr bobby" de Manu Chao, quien también es recordado por su éxito "Me gustas tú".

En cada uno de estos videos, se combinan cortes de músicos interpretando las canciones desde distintas partes del mundo; a veces incluyendo a los cantantes originales, como ocurre en el video Carlos Vives, donde también participan Totó La Momposina, Li Saumet de Bomba Estéreo y músicos menos conocidos a nivel internacional como Felipe Carmona y Alejandro Velásquez de la banda paisa Artefacto.

En los últimos años, probablemente por motivos de pandemia, el canal no ha tenido la misma constancia que sí tuvo en otras épocas; aunque han seguido grabando a músicos de todo el planeta y presentando nuevas versiones de canciones como "Knockin' on heaven's door" de Bob Dylan o "Asa branca", del cantante brasileño Luiz Gonzaga, participó Manu Chao.

¿Cómo es el nuevo video de Manu Chao, también intérprete de "Me gustas tú", para Playing For Change?

Pero hace pocos días presentaron un video que promete volverse uno de los más vistos de su canal, donde Manu Chao interpreta uno de los temas más queridos por sus fanáticos llamado "Mr. Bobby" e incluido por primera vez hace dos décadas en su disco Próxima estación: Esperanza.

En el participan varios músicos colombianos como uno de los raperos de una banda de San Basilio de Palenque llamada Kombilesa Mi y otro músico del pacífico colombiano llamado Manuel Pérez Salinas, integrante de una conocida radio comunitaria de la región. También participan artistas de Jamaica, Japón, Brasil y Angola; donde está grabada la mayor parte del video y en lugar desde donde canta el famoso franco español que también compuso éxitos como "Mala vida", "Desaparecido", "Me llaman calle" o "Clandestino".

El video aparece a pocos meses de que Manu Chao lance su cuarto álbum como solista, que se llamará Viva tu y es el primero que presenta en más de quince años, desde que publicó La radiolina en el año 2007. De este trabajo sólo ha presentado dos canciones llamadas "Viva tú" y "São Paulo motoboy"; el álbum completo estará disponible a partir del 20 de septiembre de 2024.