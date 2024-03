La nueva Pulsar que llegará para competir con Yamaha y Honda, es 150

.Publicidad.

Bajaj se ha logrado convertir en una de las marcas de motocicletas más queridas en el mundo. En Colombia por lo menos, es normal ver varios de sus modelos rodando por todas partes. Sin embargo, hay una referencia que ha ganado mayor popularidad y que tiene diferentes cilindradas. Dentro de estas destacan las populares NS y las N que ahora tendrán una nueva hermana. Así es, llegó a Colombia una nueva Pulsar, pero no la NS200 que hemos estado esperando. Estamos hablando de una versión un poco más pequeña pero con todo el ADN de los modelos de la marca. Aquí le contamos más sobre esta Pulsar P150.

P150, la nueva Pulsar que llegó para competir con Yamaha y más

No es un misterio que Bajaj ha estado trabajando por mejorar significativamente a sus populares motos. Hace algún tiempo vimos la llegada de la nueva N160 y la N250. Estas motos lograron cautivar al público con sus diseños y cambios respecto a las NS. Sin embargo, la marca no ha querido dejar de innovar y ahora ha llegado una nueva Pulsar que espera ser un éxito. No estamos hablando de la nueva NS200, que ha causado bastante ilusión en los amantes de las motocicletas. Estamos hablando de la nueva P150, una hermana menor de las referencias N160 y que promete bastante. Con solo ver su diseño, es fácil apreciar su familiaridad con la serie N. Claro que este modelo implementa más cambios que le dan un mayor atractivo.

La nueva Pulsar P150

Comparte con la N160 sus paneles de carrocería, lo que permite relacionarla con su hermana mayor. Además, incorpora el mismo tablero de las serie N, contando incluso con puerto USB. Sus farolas son LED y cuenta con un DRL sobre la lupa. Su tanque es de 14 litros y tiene un peso total de 140 kgs, una moto bastante ligera. Su motor es de 149.68 cc y cuenta con dos válvulas. La idea de esta nueva Pulsar es ofrecer un buen rendimiento y una moto en control. Por si fuera poco, implementa ABS monocanal, lo que le da un plus en el segmento de las 150cc.

Nueva Pulsar P150

Eso sí, aún no se sabe con certeza sobre el precio que tendrá en Colombia. Aunque seguramente, llegará con un valor que la hará asequible y un modelo muy popular entre los colombianos. De igual forma, habrá que esperar el anuncio de la nueva NS200, de la cual muchos esperan su llegada.

