La nueva producción que tendría a Paola Turbay y Juan Pablo Raba como protagonistas; hay más estrellas

Últimamente hemos visto a actores y actrices colombianas brillar como nunca, tanto en plataformas como en la tv. Las producciones que ven la luz hoy en día, están tan bien trabajadas que ya es cuestión de que se adapten a los gustos de la audiencia. Eso sí, es evidente que hay ciertas figuras que se han convertido en los favoritos del público. Un detalle que ahora se tiene en cuenta para nuevos proyectos. Quizás, es por eso que Juan Pablo Raba y Paola Turbay serían grandes estrellas de una nueva producción llamada "Delirio" y que según el periodista Carlos Ochoa, podría llegar a Netflix. Pero habría más sorpresas.

Delirio, el nuevo proyecto en el que estarían Paola Turbay, Juan Pablo Raba y más estrellas

No es un secreto para nadie que hoy en día las plataformas le están apostando bastante a producciones locales. Es por ello que no sería descabellado que Netflix estuviese preparando un proyecto tan grande como lo mencionó Carlos Ochoa. Recordemos que este periodista, suele dar a conocer chivas sobre este mundo de actores y actrices. Por ello, no sería nada raro que más adelante se confirme esta noticia. Ahora bien, según el paisa, en esta producción encontraríamos estrellas como Juan Pablo Raba y Paola Turbay. Sin embargo, estos no serían los únicos actores que harían parte de este tremendo proyecto.

Al parecer Estefanía Piñeros también se sumaría al elenco de Delirio. Pero otro nombre que ha llamado bastante la atención es el de Juan Pablo Urrego. El paisa ha tenido actuaciones impresionantes en los últimos proyectos en lo que ha estado. Según comentó Carlos Ochoa, esta producción también sería el debut de Guadalupe, la hija de Tatán y Maleja, en la actuación. Supuestamente, José Julián Gaviria también llegaría a este proyecto. Sin embargo, como él suele decir, esto es solo un rumor y habrá que esperar hasta que sea un hecho. Aunque de llegar a confirmarse, sería un excelente reparto.

Por otro lado, este nuevo proyecto sería una adaptación del libro escrito por Laura Restrpo, Delirio. Su historia promete atrapar a todos aquellos que la lean o si llega a ser verdad, a todos aquellos la vean en un futuro.

