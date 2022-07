La nueva gallina de los huevos de oro ¿Matará RCN a "Hasta que la plata nos separe"?

Con el final de MasterChef Celebrity más cerca que nunca, el canal de los Ardila Lulle encontró en su remake un salvavidas que explotarán hasta no poder más

Hace unas pocas semanas Nuestra Tele estrenó el remake de lo que fue su famosa novela Hasta que la plata nos separe, aunque empezó pasando desapercibida para todos, al punto de considerarse como un error fatal del canal, sorpresivamente fue todo lo contrario. Con el paso de los capítulos, poco a poco la novela ha ido tomando más fuerza y ganándose el corazón de los televidentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Recientemente, una de las mediciones de raiting en Colombia, ha arrojado la escalada que se ha pegado el remake, al punto de pasar de una séptima posición a una cuarta, tras el reality estrella del canal. Sin duda, un crecimiento abrupto para RCN y que después de tanto tiempo en sequía, encuentran un estanque en el desierto. Ha sido tanto el revuelo que muchos de los seguidores de la telenovela se manifiestan en redes, emocionados por ver la novela.

La novela retomó el humor y la incertidumbre que generaban las antiguas producciones tan recordadas por los colombianos, como la primera versión de ésta misma. Actualmente Hasta que la plata nos separe ya superó a su contrincante de Caracol, Los Villamizar, lo cual no se veía hace mucho tiempo. Sin duda RCN no perderá esta gran oportunidad de pegar nuevamente con una de sus novelas, esperemos que no se les vaya de las manos.

