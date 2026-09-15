- La nueva denuncia que enreda al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández

Sospechosos chats con los comprometidos en el escándalo de la UGRD se suman a otros cuestionamientos sobre un posible tráfico de influencias ante la DIAN

Por tercera vez durante el último año el nombre de Vladimir Fernández Andrade, magistrado de la Corte Constitucional, es mencionado públicamente como protagonista de episodios que podrían resultar comprometedores ética y legalmente para un juez de la República. Llegó a la Corte con el guiño del entonces Presidente y parecía claro que sería su escudero tal como se cuenta en esta nota

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En septiembre de 2025, la primera de esas menciones corrió por cuenta del exministro de Comercio y exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes. Durante sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia por un posible tráfico de influencias atribuidos a congresistas, “míster taxes”, como lo llamaban, entregó para revisión la memoria un celular al que le llegaban recomendaciones para cargos cuando se encontraba al frente de la entidad recaudadora de impuestos.

Luis Carlos Reyes estuvo al frente de la DIAN desde comienzo del gobierno Petro y aportó chats que comprometían a Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia

Entre los chats aparecieron mensajes dirigidos a Reyes por Vladimir Fernández cuando éste se desempeñaba como secretario Jurídico de la Casa de Nariño. Uno de ellos contenía una hoja de vida de sus candidatos para dirigir la administración de impuestos y Aduanas en Bogotá.

Entre los mensajes Fernández le echaba sutilmente en cara a Reyes su ayuda para sacar adelante normas para facilitar el recaudo, uno de los grandes dolores de cabeza de “míster taxes” y pedía como compensación un favor burocrático.

Otra testigo en la Casa de Nariño deja mal parado a Fernández

En ese mismo año, cuando estalló el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la exconsejera presidencial Sandra Ortiz le aseguró a la Fiscalía que el magistrado Fernández se encargaba de filtrarle al gobierno información reservada sobre el trámite de algunos procesos de control constitucional. Mencionó el de la legalización del aborto que fue una de las banderas del progresismo que Gustavo Petro decía acaudillar.

Cuando la exconsejera presidencial le propuso a la Fiscalía un esquema de colaboración judicial que le garantizara a ella inmunidad total en el caso de la UNGRD, recibió como respuesta un gran interrogante: ¿Qué podía decir ella que no hubieran dicho ya, por ejemplo, Olmedo López, ¿primero perpetrador y ahora testigo?

La exconsejera para las regiones hizo un comprometedor señalamiento contra el magistrado Vladimir Fernández colega suyo en Presidencia

Sandra Ortiz dijo tener pruebas de que el magistrado Fernández habría comprado su elección en el Senado con recursos de la Unidad. Su propuesta no fue acogida, pero su versión trascendió ante los medios. Como Fernández tiene fuero especial, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió de oficio una actuación procesal que hasta ahora no ha tenido mayores avances.

Ahora, este domingo 13 de septiembre de 2026, la revista Cambio reveló una reconstrucción forense de conversaciones que estaban en poder de la Fiscalía general desde hace meses y que hasta ahora no han sido objeto de investigación. El protagonista vuelve a ser el mismo magistrado.

Según la publicación, el análisis fue hecho a partir del celular de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los principales testigos en el escándalo de corrupción de carrotanques para La Guajira.

De acuerdo con la cronología de la reconstrucción, la mañana del 9 de enero de 2024, Pinilla le escribe a su pareja que tiene que viajar a Bogotá a "entregar $". A las 3:47 p.m. le escribe a Miguel, el conductor de la UNGRD: "ya a volar".



Entre las 4:00 p.m. y las 5:30 p.m., Pinilla sostiene seis llamadas con Olmedo López, entonces director de la UNGRD. En esos intercambios discuten dónde verse. A las 5:47 p.m., según el informe, aparece un tercer número. Es un contacto agendado como Vladimir Fernández. Fernández le envía a Olmedo López la dirección exacta del apartamento 112, torre 2, del barrio Pablo VI de Bogotá, donde vive la abogada Irma Solangel Torres.



López reenvía inmediatamente esa dirección a Pinilla. Entre las 5:49 p.m. y las 5:59 p.m., los registros de geolocalización ubicarían a Pinilla en ese edificio. Los chats no dicen si hubo entrega de dinero ni cuál era el propósito de la reunión. Lo que sí muestran es la cadena de intermediación entre Fernández, López y Pinilla.



Cambio asegura que esa cadena estaba documentada en los extractos entregados a la Fiscalía, pero que el ente acusador no compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara - el juez natural de los magistrados - ni abrió una investigación específica sobre ese episodio, aunque sí usó otros chats de esos mismos celulares para imputar a congresistas.



La respuesta del magistrado

La defensa de Fernández, consultada por la misma publicación, sostiene que se trató de una recomendación jurídica de rutina. Fernández habría sugerido el nombre de Torres como abogada para una consulta legal, sin relación con dineros de la UNGR

Hasta ahora, los chats no prueban entrega de dinero ni soborno. Pero sí sugieren gestiones dudosas que merecerían ser aclaradas.

En abril de 2025, la revista Semana publicó otros chats entregados por la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, hoy en libertad y a la espera de una audiencia este viernes 18 de septiembre en la que tendrá oportunidad de presentar nuevas pruebas en su defensa. En esos mensajes, Ortiz hablaba con Fernández cuando él era secretario jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro y aspiraba a la Corte Constitucional.



Según esa investigación, Ortiz habría gestionado un desayuno el 13 de octubre de 2023 a las 8:30 a.m. en la oficina del entonces presidente del Senado Iván Name, con Carlos Ramón González - entonces director del DAPRE - y Fernández, para asegurar su elección como magistrado. Fernández fue elegido finalmente en octubre de 2023 por el Senado de la terna enviada por el presidente Petro.



Por esos hechos, la Corte Constitucional emitió un comunicado en 2025 diciendo que respetaría la presunción de inocencia y el fuero, y el representante Christian Garcés radicó denuncia en la Comisión de Acusación.



Fernández, además, fue quien en 2025 firmó la medida cautelar que suspendió la investigación del Consejo Nacional Electoral contra la campaña presidencial de Petro por presunta violación de topes.



El debate que se avecina

¿Por qué la Fiscalía no investigó los chats del 9 de enero, pero sí investigó otros? La revista habla de omisión. La Fiscalía no se ha pronunciado aún sobre esta nueva publicación.

La Comisión de Acusación ya avocó conocimiento de la denuncia de 2025. Ahora deberá decidir si acumula este nuevo episodio del apartamento 112 o si abre un expediente separado.

Para el caso UNGRD, que ya tiene como condenados y como colaboradores a Pinilla y a López, este capítulo muestra hasta dónde se extendió la red de contactos del saqueo: de la contratación de carrotanques a la elección de un magistrado y a una cita en un apartamento en Bogotá cuyo contenido sigue sin aclararse.

Entre denuncias y otras que van desde espionaje hasta tráfico de influencias, el magistrado Vladimir Fernández sigue firme en la Corte.

Esas denuncias en contra del magistrado huilense comenzaron realmente seis meses después de su posesión, en diciembre de 2023. En junio de 2024, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez afirmó que sus llamadas telefónicas y sus mensajes de chat estaban siendo intervenidos por los servicios de Inteligencia. Otros magistrados, entre los que no se encontraba Fernández, hicieron lo propio y mencionaron sospechas en relación con Carlos Ramón González y René Guarín, entonces director y subdirector nacional de Inteligencia, respectivamente.

En una conversación de los magistrados con la fiscal Luz Adriana Camargo algunos admitieron que vieron con prevención la llegada de Fernández desde la Casa de Nariño porque lo percibían como a un “espía” enviado por el gobierno. Fernández se ha defendido ante la Sala Plena de la Corte donde les ha dicho a sus compañeros que existe una campaña de desprestigio en su contra y que no va satisfacer a sus detractores presentando una renuncia.

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