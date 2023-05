La mujer que le quita el sueño a Verónica Alcocer

En 1999 el ELN realizó uno de sus secuestros más sonados en sus 60 años de historia. Ese grupo guerrillero secuestró un avión de Avianca.un Fokker 50 que cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga. Llevaba 44 pasajeros El secuestro ocurrió un 12 de abril y la última secuestrada liberada fue en noviembre del año 2000. Entre los pasajeros se encontraban políticos como Juan Manuel Corzo, quien años después se transformaría en uno de los hombres fuertes del partido Conservador en Norte de Santander y una joven quinceañera llamada Leszli Kálli.

En un palo Kálli tuvo la ocurrencia de contar, con una escritura que ella misma inventó, un diario del secuestro que después se convertiría en un libro que fue un suceso de ventas. Leszli logró exiliarse un tiempo a Canadá y regresó a Colombia a comienzos de la década pasada. Se involucró en la campaña que llevó a Petro a la alcaldía y fue funcionaria de la misma hasta que un hecho la sacó de ese trabajo.

Era la asesora de comunicaciones de Petro pero, en medio de un escándalo, en el 2013, denunció que por matoneo había tenido que salir de su trabajo. El matoneo se había dado por los supuestos celos devoradores de Verónica Alcocer quien desconfiaba de la relación que esta hija de húngaros tenía con su esposo. Después de este incidente Kalli se convirtió en una twittera poderosa en donde abrazada su nuevo credo, el uribismo. En el 2019 el entonces Iván Duque la nombró en un cargo diplomático en Ginebra y un par de años después recayó, como cónsul general en Atlanta.

Kalli, quien aún permanece en este consulado tan importante para Colombia, denunció en Twitter una supueta persecución contra ella por parte del presidente. Este es el trino:

Les contaré la persecución que emprendió @petrogustavo en mi contra, sabiendo que me removieron un tumor en el pie y que me deben remover gran parte de la tiroides. En diciembre mi jefe trató de pegarme. El Canciller acata direccionamiento a la persecución. No le tengo miedo

