La mujer por la que el 'tino' Asprilla cambió a Esperanza Gómez

Faustino 'el tino' Asprilla confesó que se piensa casar, más o menos, a los 60 años. En una entrevista para Los informantes, el exfutbolista dijo desde su finca, la misma donde invitó a la actriz porno Esperanza Gómez, que aún está muy joven para pensar en matrimonio.

En la entrevista el deportista contó que ya no tendrá que buscar una mujer para compartir su vida, sino una enfermera que cuide de sus achaques en la vejez.

Al futbolista lo relacionan con la actriz porno desde que la invitara a su finca y ella en público declinara aquella picante insinuación.

Después de la invitación del Tino, la sensual mujer dijo que ella no aceptó dichas invitaciones debido a que a ella no le gusta que sus encuentros, sean sexuales o no, estén mediados por la presión o un arreglo anterior o algo impuesto.

De el Tino, Esperanza Gómez dijo que de habérselo encontrado, por ejemplo, en el lobby de un hotel, y si después de un par de tragos y de una conversación él la hubiese invitado a su habitación, tal vez ella hubiese accedido.

En esa respuesta, Esperanza dejó en claro que para estar con una pareja tiene que ser de manera voluntaria y que nunca tiene sexo con alguien cuando la cita es cuadrada.