La influencer Aída Victoria Merlano ya no teme echarle más leña al fuego. Parece estar tan acostumbrada a las polémicas y controversias que ahora sin ningún tipo de censura a través de sus redes sociales dijo que le haría a tres de los políticos más influyentes de los últimos tiempos en Colombia.

En Instagram, por medio de la dinámica “Caja de preguntas” le respondió a sus seguidores que “actividad” haría con los expresidentes Alvaro Uribe, Ivan Duque y el actual jefe de estado Gustavo Petro: Coger, Matar o Casarse.

Característico de la creadora de contenido primero se burló de la situación y acto seguido, contestó a las situación hipotética que le plantearon.

Entre risas afirmó que se casaría con el actual presidente. “Me caso con Petro para que la gente que me dice ‘la per* esa’ me tenga que decir primera dama solo para que les arda”.

La respuesta más larga de Aída Victoria Merlano fue con el nombre de Uribe. “Voy a tratar de ser estratega y no carnal. Tengo muchos problemas legales, cada quien mira cómo sale adelante, yo veré a ver cómo resuelvo mi situación, me lo coj* Bebé, tú que eres fan de las desapariciones, venga y le desaparezco ese. Uno verá cómo le coquetea a la gente”.

Para concluir, la influenciadora dio una corta respuesta acerca de lo que le haría a Duque “Sé que es un juego, pero ya esto sería patriotismo (pasó su dedo índice por el cuello)”, concluyó.

Aída Victoria Merlano dijo qué haría con Uribe, Petro y Duque. pic.twitter.com/pdvt2td49s — Ana (@PuraCensura) October 21, 2022