La mojigatería religiosa que avergüenza a muchos cristianos

Por: Stella Ramirez G. |

septiembre 09, 2022

Artículo 1º. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República.

Para quienes crecimos en India en el periodo que siguió a los disturbios de la Partición de 1946-1947, tras la creación de los Estados independientes de India y Pakistán, la sombra de aquellas matanzas sigue siendo una espantosa advertencia de lo que los hombres son capaces de hacer en nombre de Dios.

Ha habido demasiados ejemplos de esa violencia en India: en Meerut, Assam y, hace poco, Gujarat. Y la historia europea también está llena de pruebas sobre los peligros de la religión politizada: las guerras de religión francesas, los enconados disturbios irlandeses, el "nacionalcatolicismo" del dictador español Franco, los ejércitos rivales en la guerra civil inglesa que entraban en combate cantando los mismos himnos. (Salman Rushdie)

Hemos sido testigos a través de diferentes medios, las protestas de manifestantes, personas que profesan la fe católica y sienten descontento ante la decisión de Opain, consorcio encargado de administrar, modernizar, expandir, operar, mantener y comercializar en el terminal aéreo, de abrir el oratorio para que personas de todos los credos tengan un espacio de reflexión y oración.

¿Se oponen los católicos al mejor estilo de la Santa Inquisición a compartir el espacio con creyentes de otras denominaciones?

¿Acaso los que pertenecemos a otras denominaciones no creemos en el mismo Dios verdadero? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No, no y no, delante de Dios, todos somos iguales.

No soy católica pero, siempre en la congregación donde me reúno, todos, todos, independiente de su creencia, siempre son bienvenidos.

Muchos católicos han ido una vez y se han quedado. La mojigatería religiosa no es sana en ninguna denominación, hay católicos y evangélicos que son la vergüenza de la fe cristiana.

Mientras unos llevan la biblia debajo del brazo y otros se arrodillan camándula en mano, sus acciones desdicen mucho del amor al prójimo que tanto predican, una muestra: las protestas en el aeropuerto.

En el nombre de Dios los hombres siguen cometiendo muchas y graves injusticias, en el nombre de Dios el hombre sigue invocando guerras santas.