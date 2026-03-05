- La moda de etiquetarlo todo y el arte perdido de preguntar antes de hablar

¿Usamos las palabras para construir puentes o para cerrar casos? Una reflexión sobre cómo conceptos como "polarización" han pasado de ser diagnóstico a sentencia

No ocurrió en un escenario grandilocuente ni frente a cámaras. Fue en una conversación común, de esas que nacen después de una jornada intensa. Alguien habló, otro respondió, y de pronto la palabra cayó: “polarización”. No fue una pregunta. Fue un veredicto. Y como todo martillo, no buscaba matices, sino cerrar el caso.

Desde entonces he notado cómo ciertas palabras han dejado de ser puentes para convertirse en herramientas de impacto. “Polarización” ya no describe necesariamente una fractura profunda; basta con que existan dos opiniones distintas para invocarla. La diferencia, que antes era posibilidad de aprendizaje, hoy suena a sentencia.

Algo parecido sucede con “bullying”. La palabra es necesaria cuando el daño es real y sistemático. Pero cuando toda fricción se etiqueta como acoso, la conversación pierde profundidad y gana susceptibilidad. Se pierde la oportunidad de educar en carácter, de orientar, de distinguir entre torpeza y maldad. No todo conflicto es violencia; a veces es simplemente humanidad en proceso de madurez.

Y está también “salud mental”, un término que abrió puertas urgentes en una sociedad que durante años silenció el dolor interior. Sin embargo, cuando cada dificultad cotidiana se convierte en crisis absoluta, corremos el riesgo de despojar a la persona de su capacidad de sobreponerse. Visibilizar es necesario; sobredimensionar puede debilitarnos.

Pero no solo las grandes palabras golpean. También lo hacen las pequeñas. En medio de un argumento aparece la frase repetida: “¿sí me entiende?”. Parece una pregunta humilde, pero a veces es un martillo suave. No busca escuchar la respuesta, sino afirmar que lo dicho ya debería bastar. Más que diálogo, busca confirmación.

Las palabras no son inocentes. Tienen peso, historia y consecuencias. Cuando se usan sin precisión, se desgastan; cuando se usan para imponer, hieren. El martillo no distingue entre clavo y cristal: golpea todo por igual. Y así, terminamos viviendo en conversaciones donde el ruido pesa más que la comprensión.

Lo verdaderamente preocupante es que muchas de estas palabras, tan repetidas y defendidas con vehemencia, se queden únicamente en el discurso. A la hora de ayudar o socorrer a un ciudadano que realmente padece aquello que nombramos —polarización que divide familias, bullying que hiere en silencio, crisis de salud mental que desborda—, el acompañamiento no siempre aparece con la misma fuerza con que se pronunciaron los conceptos. Se alzan banderas, se escriben comunicados, se publican mensajes; pero cuando se necesita presencia, escucha y solución concreta, el compromiso se diluye.

Nombrar no siempre es cuidar. Denunciar no siempre es acompañar. Y cuando el concepto no se traduce en acción, el martillo hace ruido, pero no construye.

Tal vez el verdadero acto de responsabilidad en estos tiempos no sea aprender términos nuevos, sino aprender a usarlos con mesura y coherencia. Hacer una pausa antes de etiquetar. Preguntar antes de sentenciar. Escuchar antes de afirmar. Y, sobre todo, actuar cuando la realidad lo exige. Porque cuando las palabras golpean como martillo, el diálogo deja de ser encuentro y se convierte en impacto. Y una sociedad que solo sabe golpear con conceptos termina olvidando que la palabra, antes que arma, fue puentey también compromiso.

