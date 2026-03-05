- El cuestionado pasado del político que se hace pasar de campesino para ganarse un puesto en la Cámara del Cauca

Víctor Armero busca llegar a la Cámara pintandose como un campesino sin pasado político, pero su historial lo vincula con clanes conservadores y liberales

Me llama mucho la atención cómo el argeliano Víctor Armero, hoy candidato a la Cámara por el Cauca, ha logrado camuflarse de líder campesino de izquierda para recoger votos de petristas incautos, cuando en realidad es un político tradicional, y de los bien tradicionales.

Armero comenzó su carrera política con la familia Adrada, de Argelia. Esta familia ha puesto varios alcaldes, no es precisamente del Partido Comunista, son conservadores y liberales, pero no liberales gaitanistas, son de los liberales de César Gaviria.

En esta foto de 2014 pueden ver a un joven Armero de camisa rosada en un evento de la campaña a la Alcaldía del conservador Elio Gentil Adrada. En la imagen aparece con sus amigos, amigos y copartidarios liberales, Fernando Imbachi Hoyos (de chaleco rojo) y José Montilla (camisa amarilla), ambos lideres políticos de Argelia.

Varios meses después, en 2015, el joven Víctor Armero hacía campaña para ser concejal por el Partido Liberal por su movimiento PPL.

Armero se eligió concejal con votos del Partido Liberal para el periodo 2016 – 2019 y durante este lapso fue un cabildante muy favorable al alcalde conservador amigo suyo, Elio Gentil Adrada. En esta administración conservadora el también amigo suyo, José Montilla, (de camisa amarilla en la primera foto) trabajó en Desarrollo Social en la Alcaldía de Argelia.

Otra evidencia de que Víctor Armero es un político tradicional con empaque de progresista, es su cercanía con el líder indígena Samuel Tumbo, cercano a Germán Vargas Lleras de Cambio Radical cuyas alianzas fueron rechazadas por las autoridades indígenas de los cabildos del norte del Cauca, ACIN.

Armero hizo campaña por el cuestionado Tumbo cuando aspiró a la Alcaldía de Belalcázar en 2023:

El Movimiento Poder Popular Liberal de Armero, Hoyos, Mantilla y otros políticos liberales de Argelia, fundaron un instituto de formación para el trabajo llamado ITARG. Este centro de capacitación está en varios municipios y canaliza recursos de alcaldías para dar capacitaciones tipo SENA, algunos pagos por estas entidades, otros cobrando a los estudiantes.

Ahora bien, ¿Qué hacen el liberal, Ferney Silva, Víctor Armero y el gobernador del Cauca Octavio Guzmán, en un evento publicado en la fanpage de ITARG? Pues habrá que preguntarle a ellos, pero sí se nota el tinte político de esta empresa, ¿Canalizan recursos de alcaldías y Gobernación para financiar campañas políticas?

Pero en medio de todo sigue quedando clara la vocación de político tradicional de Víctor Armero, no de un líder social o campesino como se vende. Por otro lado, parte del equipo legislativo de Ferney Silva, un político liberal que ha heredado los votos del hoy preso imputado por corrupción, Luis Fernando Velasco, y que se ha logrado colar en el Pacto Histórico, están haciendo campaña descarada por Víctor Armero.

En esta foto se ve a Walter Aldana asesor legislativo de Ferney Silva haciendo campaña por Amero, por cierto, ilegalmente, puesto que es funcionario público.

Detrás de todo esto está una alianza de Ferney Silva con el Gobernador del Cauca Octavio Guzmán para elegir a Armero como Representante. Esto claramente es una infidelidad de Ferney Silva quien en teoría se debe al Pacto Histórico pero ya saben, la cabra tira pal monte y la política es dinámica.

Finalmente, Armero es candidato a ser Representante a la Cámara no solo por el Partido Verde, que es el que convenientemente más muestra, también por el Partido MIRA y Colombia Renaciente. Recordemos que el MIRA fue protagonista de primer orden para tumbar la Reforma a la Salud, la Reforma Laboral y la Jurisdicción Agraria.

Así mismo, Colombia Renaciente es el partido del Gobernador minero, Octavio Guzmán. Es decir, Armero es avalado por un partido que le hace oposición e Petro y que le hunde sus reformas y, por cierto, la Jurisdicción Agraria que favorecía a los campesinos del país, incluidos los de Argelia que él dice defender, y por otro lado del partido del Gobernador Minero.

Ahora Armero se viste de petrista.

