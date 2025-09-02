Nota ciudadana Caricatura: Maduro entre la amenaza militar de EE.UU. y su pobre poder naval La tensión crece en el Caribe: mientras EE.UU. refuerza su presencia militar, Maduro enfrenta su fragilidad naval y la crisis interna venezolana Por: Eduard López | septiembre 02, 2025 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. También le puede interesar: Anuncios. Anuncios. Canciller Villavicencio genera críticas por su posición frente a la presencia militar de EE.UU. cerca de Venezuela Compártelo Etiquetas: Estados Unidos, Flota militar en Venezuela, Nicolás Maduro, Venezuela 0