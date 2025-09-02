 Caricatura: Maduro entre la amenaza militar de EE.UU. y su pobre poder naval
La tensión crece en el Caribe: mientras EE.UU. refuerza su presencia militar, Maduro enfrenta su fragilidad naval y la crisis interna venezolana﻿

Por: Eduard López
septiembre 02, 2025
