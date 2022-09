¿La ministra Vélez conoce bien el sector minero o el social?

Por: Ismael Ortiz Medina |

septiembre 14, 2022

Cambio de Poder, Cambio de Saber: De técnicos a Filósofos.

Cambiar el sentido común es parte de la disputa política decía el filósofo italiano Antonio Grasmci: así que bien difícil le va a quedar a Irene Vélez romper con el paradigma de que la minería es progreso y desarrollo y no lo que es realmente: ruina y ecocidio.

La ministra Irene Vélez conoce muy bien y en gran detalle al sector más importante de la minería: los afectados por sus desbastadores efectos.

Son los miles de desplazados, desarraigados, asesinados y damnificadas por la “locomotora minera” como alguna vez la llamó un presidente.

La van a atacar todo el tiempo, sobre cualquier tema, se van a burlar hasta de su forma de vestir, la van a acusar de inepta, de no saber, de no estar preparada; pues quieren de ministro a un minero no a un filósofo.

Es decir que haga lo que han venido haciendo siempre los ministerios y las entidades del sector como las CAR: aprobar licencias de explotación de grandes multinacionales, establecer zonas mineras encima de las fuentes de agua, atacar a los territorios que se opone a los megaproyectos minero energéticos y defender las grandes empresas y proyectos mega energéticos.

Y es que con el cuento de la técnica siempre se ha desconocido a la ideología, como si detrás de la técnica solo hubiera buenas intenciones.

La mejor prueba del peso de “lo técnico” en minería son los nada técnicos y bien matoneados mecanismos de participación ciudadana que en algo han servido para frenar los proyectos mineros: Audiencias Públicas y Consultas Populares; por supuesto que son mecanismos políticos.

En la última Audiencia Pública por un título minero en el municipio de Cogua en el año 2021 (aplazada 7 veces por la CAR), estuvieron cerca de mil personas: campesinos, estudiantes, profesionales, lideres, jóvenes, abuelos etc., quienes a punta no solo de datos y cifras sino también de coplas, canciones y consignas, le dijeron a empresarios que no van a dejar que acaben con el Río Neusa en este municipio ya bastante ocupado y asediado por gravilleras y ladrilleras.

Claro, no faltó la “experta académica”, contratada a última hora por la empresa, que calificó de gritones al estilo Greta Thunberg a los asistentes y que por supuesto salió a defender la empresa minera.

La propuesta de consulta popular en Cogua del año 2016 la tumbó la Corte Constitucional luego de que una tropa de técnicos y abogados, de entidades estatales y la empresa Ladrillera Santa Fe la entutelaran.

La corte propuso a cambio aplicar los mecanismos de la descentralización: “Coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y equilibrio entre competencias”; conceptos que son por supuesto “muy Técnicos” y de usó cotidiano por parte de los afectados por el proyecto minero.

Así que lo que en verdad reclaman de la ministra es esa clase de sapiencia que solo le sirve al bolsillo e intereses de las grandes empresas mineras.

Detrás de los reclamos por sus intervenciones y del matoneo con las billones están es las disputas por el saber “legitimo” sobre la minera en el país.

Y es precisamente de eso es de lo que se trata; el cambio de paradigma y que se haga creencia la cruda verdad: no necesitamos ministerio de Minas sino de Energías Alternativas.