En Chile, los pobres también le cuidan el patrimonio a los ricos

El día en que ganó el NO a la nueva constitución, una señora del servicio llegó a la casa donde trabaja, alborozada, gritando: "Ya no nos quitarán nada, salvados"

Fernando García

septiembre 14, 2022

Un compañero médico me escribe desde Chile, a raíz del rechazo del 62% de la gente a la constituyente. Me decía como la señora del servicio que trabaja en su casa, el lunes 5 llegó alborozada, gritando: "Ya no nos quitarán nada, salvados".

Mi amigo le preguntó si le iban a quitar sus apartamentos, sus viviendas en la playa, en la montaña. Ella riéndose dijo: "Deje la broma doctor, vivo arrimada donde un hijo". Él le insiste: Ya sé. Le iban a quitar sus carros, yates y la avioneta..." Ella sonriendo, le dijo: "Ud está bien chistoso".

Yo camino para ahorrar y cuando estoy muy cansada tomo "la micro"". Él insistió : "Ah, le preocupaban sus cuentas bancarias, depósitos en dólares". Ella ya no reía. Sólo atinó a decir : "no tengo cuenta, vivo al día, de lo que me paga, de lo que me dan..." Él nuevamente, de puro hideputa le dijo:

Señora Filomena, ¿que es lo que le iban a quitar? Ya callada, y con voz muy baja dijo: "Nada... no tengo nada,luego nada me pueden quitar".

Al amigo le dio vergüenza su irrespeto con ella, más aún cuando entendía que si ella no estaba debidamente "formada e informada", la culpa no era de ella, sino de los que como él, no fueron capaces de llegar al pueblo para compartir, discutir, intercambiar información.

Así que se disculpó, pero ella seguía repitiendo : "Verdad... nada tengo... nada me pueden quitar"

La popularidad del presidente Boric está por debajo del 40%. Casi lo mismo que obtuvo el "Apruebo".

Es que le pesó su incumplimiento con los detenidos por manifestaciones desde octubre de 2019.

Piñera usó abogados para acusarlos, y Boric "progresista"consiguió más abogados, pero no para defenderlos.

Como diputado rechazó la militarización de territorios mapuches. Hoy lleva seis "estados de excepción", guerra declarada contra los eternos, admirables e indomables indígenas que sólo piden lo que las élites les arrebataron, sus tierras ancestrales.

Y condenaron a ese pueblo orgulloso a la pobreza más vergonzosa.

El miedo jugó su rol. Dicen que esa constitución no convencía.

Lo cierto es que En Chile la "derecha" gastó millones. En Argentina se atentó contra su vicepresidenta. Ya lo hicieron contra Petro antes de ser presidente y contra Nicolás Maduro.

La derecha tiene una "gama"de opciones para combatir las ansias de cambio de gobiernos pensados en los pobres. Y siempre contará con el beneplácito y apoyo soterrado de los que se creen los dueños del mundo.