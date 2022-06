La millonada que se va por el desagüe en las EPS colombianas

Por: Diana Castellanos Pardo |

junio 08, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Mientras no ocurren catástrofes éticas o políticas la común incapacidad de juicio crítico de los individuos parece inocua

Hannah Arendt

¡Así de claro! Las EPS son el palo en la rueda, un sistema organizado de desfalco, por el que han muerto más de 1.400.000 pacientes por causas prevenibles y tratables en los últimos 20 años (crimen organizado). Un sistema inviable, asfixiante, estructuralmente negligente; el gran negocio de las élites y los clanes políticos en Colombia (por eso nadie lo toca).

-Publicidad.-

Solo en SaludCoop, entre 2000 y 2004 se generó un desfalco por 400.000 millones de pesos, sin embargo, la contraloría intervino solo en 2011 obligándolos a pagar una multa solo por 297.000 millones. Según analistas en realidad el desfalco asciende a 700 mil millones. La multa no es ni por la mitad y no se ha restituido.

Los hospitales públicos advierten la pérdida de $350.000 millones tras la liquidación de Saludvida.

Publicidad.

Desde el 2016, según la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), el sistema sanitario de Colombia ha desembolsado $74.930 millones por recobros derivados del Vimizim, un medicamento para el Síndrome de Morquio por parte de EPS, entre ellas Medimás y Sura para pacientes inexistentes o sin diagnóstico, que nunca llegaron a aplicarse.

Falsos pacientes, falsos positivos, falsas tutelas e influencias para tramitar recobros son algunas de las venas por donde extraen los recursos.

La Fiscalía General de la Nación reveló que en Colombia se ha generado un desfalco que supera el billón de pesos por parte de las EPS en casos de corrupción en los que los recursos de los ciudadanos han sido vulnerados; un billón solo en la suma de casos judicializados, que son la punta del Iceberg.

Estuve en Madrid cuando nos amenazaron hace 6 años con un sistema de administradoras privadas y todos los colectivos de la sanidad se volcaron en un levantamiento masivo, la marea blanca, que impidió la instauración de un régimen de privatización sanitaria.

Cada colega médico que pueda leer este mensaje, sabe mejor que nadie de lo que hablo, lo que atravesamos cada día en nuestra movilización permanente por la salud y la vida, contrarresistencia.

Palacino, el exgerente de SaludCoop, ganaba 90 millones mensuales más bonificaciones y eso no le alcanzaba para ir y venir en viajes continuos Bogotá-Miami y quién sabe cuántos lujos más. Y como no bastó con eso, produjo el famoso desfalco de 400.000 millones (700.000 millones), un solo señor, ganando tres veces lo que gana un congresista despilfarró 10 veces lo que se abudinearon y después del desfalco fue gerente ocho años más¡ ¡mientras tanto los médicos y otros empleados sanitarios trabajan con sueldos indignos! ¡De verdad! ¿Aunque sea solo por la posibilidad de acabar con un régimen tan absurdo, no debería explicar esto cada médico a cada uno de sus pacientes? hacer una reflexión práctica sobre no votar más por los mercaderes que se han adueñado de las regalías del gran negocio de las EPS y que son quienes nos gobiernan?

"Al principio de la ley 100, todas las EPS tuvieron la oportunidad de “enriquecerse” debido a que los usuarios no conocían los beneficios del POS o las rutas de acceso a los servicios -incluyendo las tutelas o los Comités Técnico Científicos (CTC).

Como consecuencia, a todas las EPS les sobraba mucho dinero y naturalmente decidieron invertir el excedente en infraestructura y no en servicios de salud para sus pacientes, infraestructuras de las que se apropiaron y de las que siguen siendo dueños, (aquí hay que incluir las inversiones de SaludCoop en México, Ecuador y Chile, equipos de fútbol, colegios, clubes... con el excedente que quedaba del UPC. Buena parte de las EPS lograron transferir esos excedentes a sus propietarios o amigos, que hoy son prósperos empresarios privados de la salud con sus propias clínicas o empresas de servicios incluido el afamado Uribe. Estas EPS se “apropiaron” del excedente en beneficio de ellos mismos y de terceros y después se quebraron

Las EPS son una amenaza permanente para la vida de nuestros pacientes, pero creo que muchos médicos en medio de sus privilegios son insensibles frente a esta crisis brutal, frente a este colapso de un sistema fallido. Me gustaría entender cómo pueden existir médicos que voten a la derecha, tan extrema en este país y no le apuesten a la posibilidad de un estado socialdemócrata con un sistema de bienestar sólido, que depure estructuralmente, de verdad, las redes de corrupción, que permite un neoliberalismo salvaje y desregulado, donde son viables permanentemente fraudes billonarios de este tipo en medio de la impunidad. Está claro que eso de la "extrema izquierda" es el invento de los que se quedarían sin el lucrativo negocio.

Si solo en el caso de SaludCoop en 4 años fueron 400.000 millones imagínate que paso entre el 2004 y el 2012, compraron apartamentos en el exterior, carros de alta gama, viajes millonarios.......

Para mí como médica el Pacto Histórico y su reforma al sistema de salud son urgentes!

¡De verdad el único que se ha atrevido a plantear está reforma desde hace 12 años es Gustavo Petro! ¡El Pacto Histórico, Petro! Porque no les debe nada a estos mercaderes, a los inventores del paseo de la muerte y las filas extremas. ¡Por eso les sirve cualquiera menos él!

¿Será que esto que comparto es "polarizar al país y sembrar odio" como dice Fajardo, o es educar sobre una necesaria, auténtica y profunda indignación que todos deberíamos sentir por una cuestión de justicia y dignidad?

¿Será que indignarse como lo hicieron millones en España - los indignados - en este país es de extrema izquierda?