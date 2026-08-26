- La millonada que se gasta Estados Unidos persiguiendo a los migrantes indocumentados

El gasto en control migratorio en EE. UU. ha subido un 400 % desde 2003, en medio de redadas masivas e implacables deportaciones

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

De acuerdo con un informe del Consejo Americano de Inmigración, los costos de controlar la inmigración ha subido un 400% desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2003. Hasta hoy, “el gobierno federal ha gastado más de un trillón de dólares en reforzar las fronteras”, dice la institución basada en Washington DC.

Solo para este año, las agencias encargadas de controlar la inmigración tienen un presupuesto estimado en 532.5 mil millones de dólares, con el objetivo de controlar las fronteras y realizar otras tareas relacionadas con la infraestructura de los proyectos de la administración Trump, los cuales son CERO tolerancia a las personas indocumentadas y sus familias.

“Al mismo tiempo, el Congreso en 2025 y en 2026 ha continuado aprobando los presupuestos con el fin de reforzar las pólizas contra la población indocumentada”, afirma el documento.

Las labores de los oficiales de inmigración se están enfocando en asegurar las fronteras, en especial, la frontera con México y en aprender a los indocumentados dentro de territorio estadounidense, con el fin de deportarlos, generalmente a sus países de origen, pero en otras oportunidades a naciones como El Salvador, Guatemala y Liberia.

Estados Unidos ha enviado cerca de 2.300 mexicanos a Guatemala, a pesar de las objeciones del gobierno mexicano. Los noticieros nacionales mostraron al presidente guatemalteco Bernardo Arevalo, confirmando el arribo de 2,284 mexicanos deportados a su país este año.

Ayer, un grupo de 20 inmigrantes procedentes de Venezuela, Cuba y Colombia fueron enviados a Liberia. Los noticieros mostraron a las personas descendiendo del avión, pero las autoridades no permitieron que hablaran con la prensa.

El Salvador, Guatemala y Liberia tienen acuerdos especiales con la administración Trump para recibir a estos deportados, incluyendo acuerdos comerciales.

Como nota final hay que destacar que todo indica que la administración Trump será implacable con los indocumentados hasta nueva orden.

En las últimas tres semanas, ha habido grandes detenciones en Queens y Brooklyn, incluyendo las barriadas de College Point, Corona, Jackson Heights y Elmhurst.

Iglesias abren “sitios seguros” para indocumentados

Abogados de inmigración aseveran que el blanco son las personas con órdenes de deportación en las cortes federales. Muchos fueron detenidos saliendo de misa, otros mercando y hubo un padre de familia que fue capturado, mientras les compraba helados a sus hijos.

Las iglesias de todas las creencias están elaborando programas especiales para ayudar a los indocumentados y sus familias. Algunos templos han designado “Zonas seguras”, dentro de sus terrenos, sitios a los cuales ICE solo podrá entrar si trae una orden de un juez.

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