La millonada que perdió Gabriel Camargo con la salida de Montero a Millonarios

Desde 2018 y hasta aproximadamente el 2020 Álvaro Montero se consolidó como el mejor portero colombiano de la liga local. Su extraordinario nivel a los 23 años hizo que se ganara el título como sucesor de David Ospina en el arco de la Selección Colombia y varios equipos del fútbol internacional se interesaron en el portero del Tolima.

El dueño del equipo pijao ha hecho negociazos con las ventas de sus jugadores y dado el gran nivel de Montero no iba a ser la excepción. Para iniciar el 2021 Independiente de Argentina se interesó en el portero y llegó a ofrecer hasta 2 millones de dólares por el 70% del pase de Montero, pero Camargo rechazó y pidió más plata.

Al final, Independiente se plantó y no ofreció más, por lo que el negocio se cayó y por más que el mismo portero presionó para que lo vendieran tuvo que quedarse en el Tolima. Su contrato finaliza en diciembre de 2021 y Camargo quiso renovar su contrato, pero esta vez fue Montero el que dijo que no porque no quiere seguir en un club que no lo dejó emigrar a una liga de mejor nivel.

Como el contrato de Montero finaliza en diciembre, es libre para negociar con cualquier equipo y Millonarios se puso en la tarea. Luego de negociaciones entre las partes finalmente Montero firmó con el equipo bogotano y será nuevo jugador de Millonarios, tal como indicaron varios periodistas.

Esto deja sin un peso a Gabriel Camargo, que pasó de tener la oportunidad de recibir 2 millones de dólares por Montero a verlo partir a un rival directo totalmente gratis. Su ambición de sacarle más dinero al jugador terminó saliéndole al revés.