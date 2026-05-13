- Esta es la "mona" de Luis Díaz que vale casi 1 millón de pesos, una pieza exclusiva de Panini

El extra sticker dorado de Luis Díaz se convirtió en una de las piezas más buscadas del álbum Panini 2026 y ya se ofrece por cifras sorprendentes en internet

La fiebre por el Mundial 2026 sigue creciendo a medida que se acercan los primeros partidos, aparecen las listas de preconvocados y vuelve a circular uno de los objetos más icónicos del fútbol: el álbum de Panini. Para millones de personas alrededor del mundo, llenar sus páginas se convirtió en un ritual que atraviesa generaciones y que cada cuatro años vuelve a despertar la misma obsesión por las famosas “monas”.

Pero más allá de los intercambios en parques, colegios y oficinas, el álbum también se convirtió en un negocio que mueve cifras sorprendentes. Y en esta edición, uno de los protagonistas es nada menos que Luis Díaz, quien apareció dentro del exclusivo grupo de jugadores con “extra stickers”, las láminas más raras y codiciadas del álbum oficial del Mundial 2026.

Lo más llamativo es que una de esas piezas del colombiano ya se está vendiendo en cifras que superan incluso el precio de una caja completa de sobres. Sí, una sola “mona” de Lucho podría costar cerca de un millón de pesos.

La “mona” de Luis Díaz que vale una fortuna

Como ya ocurrió en otros mundiales, Panini incluyó en esta edición una colección especial de 80 extra stickers, un grupo reducido de láminas premium donde aparecen algunas de las máximas figuras del fútbol mundial.

Dentro de ese listado hay apenas 20 jugadores destacados y las piezas se dividen por niveles de rareza: base, bronce, plata y oro. Precisamente, la versión que tiene revolucionados a los coleccionistas colombianos es la lámina dorada de Luis Díaz, considerada una de las más difíciles de conseguir en el país.

Hoy, en plataformas de comercio electrónico y grupos especializados de coleccionistas, esta “mona” del guajiro se está ofreciendo por cifras que llegan hasta el millón de pesos. Aunque también aparecen publicaciones entre los 500 mil y los 700 mil pesos, dependiendo del estado de conservación y de la demanda del momento.

Incluso, versiones menos raras del propio Luis Díaz ya alcanzan precios de hasta 250 mil pesos, una cifra altísima para una lámina de colección que hace apenas unas semanas empezó a circular oficialmente.

Más cara que una caja completa de sobres

Lo curioso del fenómeno es que el valor de esta pieza supera el costo de una caja oficial de Panini, la cual incluye 104 sobres con siete cromos cada uno. Actualmente, esa caja ronda los 520 mil pesos en Colombia.

Es decir, para muchos coleccionistas resulta más caro comprar una sola lámina dorada de Luis Díaz que adquirir cientos de cromos al azar. Y aunque parezca exagerado, el fenómeno tiene explicación: la rareza. Estas láminas especiales salen en cantidades muchísimo menores y terminan convirtiéndose en objetos de colección muy apetecidos, especialmente cuando pertenecen a jugadores de élite o figuras con alto impacto mediático.

|Le puede interesar ¿La dueña de Ticketmaster y Ocesa tendría listo un nuevo proyecto para revolucionar los conciertos en Bogotá?

Por eso, Lucho comparte ese exclusivo grupo con nombres como Lionel Messi o Kylian Mbappé, cuyas versiones premium también alcanzan precios disparados en el mercado internacional. Lo curioso es que incluso la lámina “normal” de Luis Díaz, la que simplemente se pega en el espacio correspondiente de la Selección Colombia dentro del álbum, ya alcanza precios cercanos a los 30 mil pesos en algunas plataformas digitales.

Ojo con las falsificaciones

Claro que no todo es color oro dentro del negocio de las “monas”. El auge del coleccionismo también abrió la puerta a las falsificaciones, algo que se volvió cada vez más frecuente en redes sociales y páginas de reventa.

Por eso, quienes estén interesados en comprar estas piezas deben verificar muy bien su autenticidad y revisar detalles como el relieve, los acabados y los códigos oficiales de Panini. Muchas de las láminas falsas intentan imitar justamente las versiones premium más costosas.

Mientras tanto, la fiebre mundialista sigue creciendo y las “monas” vuelven a convertirse en pequeñas joyas de papel. Y aunque todavía falta para saber qué tan lejos llegará Colombia en el Mundial 2026, Luis Díaz ya consiguió algo importante antes de que ruede la pelota: convertirse en una de las piezas más valiosas y buscadas del álbum más famoso del planeta.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..