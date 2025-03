La magia de Juan Fernando Quintero por fuera de las canchas: sus exitosos negocios

.Publicidad.

Necesitó de seis partidos para comenzar con la magia. Este domingo (16 de marzo) marcó su primer gol vistiendo la camiseta número 8 del América de Cali. Si hubiera que narrar el gol se podría decir que recibió el balón en tres cuartos de cancha, avanzó descontando rivales y en el borde del área sacó un zurdazo que el arquero Juan Camilo Chaverra no pudo detener. Ese gol y la asistencia para el primero del conjunto rojo de Cali, que derrotó a Alianza Petrolera 3-0 mostraron por qué a Juan Fernando Quintero le están pagando 950 millones de pesos al mes como volante del equipo del empresario Tulio Gómez.

Lea también: El Tino Asprilla dedicado a hacer plata: el negocio agrícola que lo tiene millonario

..Publicidad..

El fútbol fue el comienzo para Juan Fernando Quintero. Él lo entendió temprano. La pelota le entregó reconocimiento, fama, dinero y el acceso a un mundo diferente, pero el futuro había que trabajarlo en otros terrenos. Había que diversificar, dirían los economistas.

...Publicidad...

Ahora, mientras se adapta nuevamente al fútbol de Colombia para jugar con el América de Cali, luego de brillar en Argentina, ya no es solamente el volante de la zurda mágica. Hoy Juan Fernando Quintero es un empresario consolidado. Juanfer, como le dice casi todo el mundo, no solo factura con el balón pegado a los pies. Es dueño de restaurantes, barberías y marcas de ropa que se han convertido en su otra gran apuesta.

....Publicidad....

Un mega talento que se vendía en euros

Quintero tenía 20 años cuando llegó a Europa por primera vez. Porto, donde también brillaron Falcao y James, lo fichó como una de las grandes promesas del fútbol. A su corta edad y ganando millones de millones, no perdió la cabeza ni la humildad, como muchos. Juan Fernando Quintero entendió que la carrera del futbolista es corta y a veces muy corta. Mientras deleitaba con su pierna izquierda en Portugal, empezó a escuchar de negocios, a preguntarle a los que sabían de inversiones. Con un panorama en la cabeza empezó a planear.

Lea también: Moteles y restaurantes los negocios de Lucho Herrera tras su retiro del ciclismo

El fútbol le dio más viajes. Llegó a Francia y jugó para el Stade Rennes, en Argentina fue una de las estrellas del River Plate, con el que ganó la Copa Libertadores en 2018 y metió uno de los goles más importantes en la historia del club. Allá es un ídolo. Después llega China para volver a Argentina con River Plate en 2020 y luego pasa a Racing. Y en todos estos equipos ha sido grande, a pesar de su 1.68 mt de altura.

Pero la gloria no lo distrajo. Cuando volvió a Colombia, ya no era solo un futbolista. Era un empresario. El primer negocio que montó fue su cadena de barberías de lujo en Medellín. La bautizó Kingtero. Un juego de palabras entre “King”, rey en inglés y la parte final de su apellido. La idea de este lugar no fue solamente cortar cabello, sino vender un estilos de vida , experiencias. Los clientes llegaban y sentían que estaban en un vestuario de equipo grande: pantallas con partidos en vivo, sillones de piel, empleados que hablaban con la jerga del fútbol.

Los jugadores de la liga colombiana son algunos de sus clientes. También la visitan Influencers y músicos urbanos, así como la farándula paisa. En poco tiempo Kingtero ya era no solo una barbería sino una marca. Pero Juanfer no se quedó ahí. Ya había probado el éxito fuera del fútbol y quería más.

Rúnico: la alta cocina con toque de Juan Fernando Quintero

Quintero se asesoró muy bien para montar su siguiente negocio. A mediados de 2023 abrió las puertas de Rúnico, un restaurante de alta cocina en Medellín. El crack nacido en Medellín en enero de 1993, no quería abrir un sitio más de comida, él quería algo distinto. Él lo define como una mezcla de cocina colombiana con técnicas de vanguardia.

Runico es un lugar elegante con luces tenues y música suave, muy alejado del bullicio de los bares deportivos. La clientela respondió. Y allá llegaron empresarios, artistas, jugadores, todos querían probar la experiencia. Cuando los clientes tienen suerte se encuentran con el dueño del lugar en una de las mesas.

El restaurante se convirtió prontamente en un símbolo de éxito, pero también en una muestra de cómo el “10” planeaba su vida más allá del fútbol.

El siguiente paso: Q10

El fútbol y la moda han estado ligados. Los jugadores de élite, sin proponérselo, son influencers. Lo que ellos visten lo quieren vestir sus fans. Por eso las marcas de lujo los visten. Las ganancias con esta publicidad silenciosa son millonarias. Los fanáticos replican en las calles, sus estilos de vida, hasta sus peinados.

Quintero no quiso desaprovechar esta oportunidad ni el poder de esa conexión con sus seguidores y lanzó su propia línea de ropa que bautizó Q10. Se unió con diseñadores para crear modernidad en prendas urbanas con su sello personal. No quería simplemente estampar su nombre en camisetas, sino crear un estilo con identidad propia.

Su línea comenzó a crecer, con estrategias bien pensadas en redes sociales y colaboraciones con otras marcas. Su público ya no era solo el de los fanáticos del fútbol, sino jóvenes que buscaban vestirse con autenticidad.

La llegada al América, aunque sorprendió a más de uno, Quintero la supo usar en favor de sus negocios. Un movimiento deportivo, pero también estratégico. Jugar en Colombia lo mantenía en el radar nacional, que, bien usado en su favor, daba una visibilidad clave para sus negocios. Su llegada coincidió con la expansión de Kingtero, Rúnico y su marca de ropa. Todo encajó. Un salario de casi mil millones de pesos y su nombre y su imagen en el radar para seguir empujando sus negocios por fuera del fútbol.

Juanfer tiene 32 años. Aún puede jugar varias temporadas más. El talento le sobra. Su calidad sigue intacta. Lo mostró el fin de semana. Y aunque el fútbol fue el inicio de todo y su primera pasión, él ya juega un partido diferente. Su camino fuera de la cancha está trazado. Sus negocios crecen, su nombre se fortalece en otros rubros. Ha aprendido a moverse en un mundo donde el dinero rápido puede desaparecer con el mismo afán si no se invierte con cabeza fría.

La historia de Juan Fernando Quintero es la de un jugador que entendió que el talento es solo una parte del juego. Que la fama la puede transformar en empresas y que el fútbol no es la única puerta hacia el éxito financiero. Y que al mismo tiempo, mientras hace maravillas con la puede mirar más allá de la cancha.