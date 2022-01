La Liendra sufre y su novia se va de paseo a Cartagena

Muchos internautas criticaron el hecho de que la también inlfuencer Dani Duke no acompañe a su novio en el momento que describe como “uno de los peores de su vida”

.Publicidad.

Para sus seguidores, y muchos colombianos, no es un secreto los problemas que ha afrontado últimamente Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra. Su cuenta de Instgaram, una de sus principales fuentes de trabajo, desapareció la primera vez hace seis meses y no ha podido recuperarla hasta el momento. De eso, logró recuperarse poco a poco y abrió un usuario alterno que hasta el momento a usado como opción de trabajo. A esto se le sumó el reciente fallecimiento de su abuela a causa de Covid, hecho del que aún asegura no recuperarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

-Publicidad.-

En un video extenso, el influencer se desahogó con sus seguidores y dejó ver sus sentimientos más profundos. Lo que muchos criticaron es que, mientras él se abría públicamente y mostraba un ciclo de su posible depresión, su novia Dani Duke posaba en una isla privada de Cartagena con sus amigos más cercanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniduke (@daniduke)

Publicidad.

Vea también: