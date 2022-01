La doble moral de Claudia López: el que tenga plata sí puede sacar el carro

.Publicidad.

Claudia López es el principal blanco de las críticas por las nuevas medidas de pico y placa que ahora rigen en Bogotá para este 2022. Ampliar el pico y placa desde las 6 A.M. hasta las 9 P.M. de corrido perjudica a muchos que no ven una solución. La alcaldesa dice "venda el carro, use bicicleta, use transporte público o comparta su carro", ¿pero cómo se le va a meter más gente a un Transmilenio o buses del SITP que no dan abasto? ¿Cómo montar en bicicleta si la gente vive con el miedo que los roben y los maten en la calle?

- Alcaldesa hay muchos conductores en Bogotá que pagan impuestos y se están quejando por el #PicoYPlaca ¿Cuál es su mensaje para ellos? - Pues si no les gusta que vendan el carro. Incalculable el nivel de soberbia de Claudia López. pic.twitter.com/JGz40L2907 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 11, 2022

En primera medida, el pico y placa es una medida ambiental y de movilidad, pero en la Bogotá de Claudia López se vio la oportunidad de sacarle más plata a la gente con la exención para quienes tengan el dinero para pagar por día, semana, mes y hasta semestre. Importa más recaudar dinero que preservar la "buena" movilidad en la ciudad y se maneja una doble moral tal que, por un lado imponen más pico y placa para todos pero le dan una salida a quienes pueden costearse pagar más dinero para transitar en pico y placa.

GRACIAS! 2.8 millones de bogotanos usaron ayer transporte público, medio millón usó bicicleta, 8.540 carros compraron #picoyplacasolidario y el triple: 22.802 se registraron para movilidad compartida (+87%), velocidad promedio aumentó 30%#MovilidadCompartida#MovilidadSostenible pic.twitter.com/t9ojvkvNEY — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 12, 2022

Al contrario de "vender el carro o compartirlo", como dijo la alcaldesa, en el primer día de este nuevo pico y placa se registraron más de 8500 carros en pico y placa solidario, lo que es una clara señal de que las personas no quieren meterse en transporte público o buscar medios alternativos. Mientras tanto, que se compliquen los que no tienen para pagar la nueva exención, porque es una medida clasista al alcance de pocos y el distrito consigue así una nueva forma de sumar más dinero a sus arcas.

