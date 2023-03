La lección de ética que le dio el Ministro de Defensa a Álvaro Leyva

Como sucedió en su momento con Claudia Blum, el canciller decidió no asistir al debate en el Congreso sobre el Plan Nacional de Desarrollo

Por: Juan carlos niño niño |

marzo 14, 2023

Ante la juiciosa y disciplinada asistencia del ministro de Defensa Iván Velázquez, a los debates de control político en la Comisiones Segundas sobre el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, contrasta la semana pasada con la reiterada inasistencia del Canciller Álvaro Leyva, aún más cuando estas células legislativas son las especializadas en relaciones internacionales, lo que vendría a emular la total ausencia de la fallida y casi fugaz Canciller Claudia Blum.

Mientras el Ministro Velázquez se ha dedicado a explicar a estas Comisiones Constitucionales Permanentes, artículo por artículo de la Fuerza Pública en el Plan Nacional de Desarrollo –como la transformación de la Policía Nacional, el incremento porcentual del subsidio de vivienda, y la capitalización de SATENA- estas Comisiones no han tenido la primera reunión o sesión sobre el tema con el Canciller Leyva, para sustentar por ejemplo la política de fronteras –en desarrollo de la Ley 2135 de 2021- incluido un aspecto tan importante como Aeropuertos de Fronteras, aún más cuando las Comisiones negaron la excusa escrita del Canciller, para asistir el martes y miércoles a las respectivas sesiones de control Político, lo que impidió la intervención del Vicecanciller Francisco J. Coy G.

La ausencia de los Ministros a los debates de Control político, no es nada nuevo en el Congreso -incluido Plenarias de Cámara y Senado- y ocasiona generalmente que la sesión sea levantada de inmediato, y se programe cuando se garantice la presencia del respectivo Ministro, como iba a pasar el pasado miércoles en estas Comisiones, si no es porque la Presidente de la Segunda de Senado Gloria Flórez, logró convencer a Senadores y Representantes que se escuchara al director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva; lo que no consiguió la Presidenta es que se votara en contra la proposición que negaba las excusas del Canciller Leyva, que incluso fue respaldada por Congresistas de su bancada Pacto Histórico.

El sistema presidencialista -en donde el Ejecutivo está por encima del legislativo- le permite ese lujo en Colombia a los Ministros, porque a la hora de la verdad la inasistencia no tiene mayor incidencia, no solo porque las herramientas jurídicas sean débiles, sino porque el Congreso no llega hasta las últimas consecuencias, o se subsana por ejemplo si el Canciller Leyva asiste a una próxima sesión de estas células legislativas, 'como cuando una joven le termina por perdonar las infidelidades y ausencias al apuesto novio'.

La Ley 5 de 1992 o Estatuto del Congreso establece entre esas herramientas la Moción de Censura, definida en el Artículo 29 como “el acto mediante el cual el Congreso en pleno, y por mayoría absoluta, reprocha la actuación de uno o varios Ministros del Despacho dando lugar a la separación de su cargo”, y en el numeral 1 del Artículo 30 confirma que las ausencias del Canciller Leyva conllevaría a un Moción de Censura, al señalar que este proceso puede iniciar “cuando citado un Ministro por una de las Cámaras para responder un cuestionario escrito (…) no concurriere sin excusa o fuere ella rechazada mayoritariamente por la Corporación legislativa, y ésta haya aprobado (…) una proposición de moción de censura”, no sin antes aclarar que esto último no ha sido propuesto en estas Comisiones.

Coletilla 1: El pasado jueves, circuló el rumor que los ponentes del Plan Nacional de Desarrollo, habían descartado el Artículo 50 del proyecto de ley, en donde se evalúa la posibilidad de trasladar de Ministerio a la Policía Nacional –actualmente está en el Ministerio de Defensa- en concordancia con una proposición de eliminación de ese Artículo, que radicó el Senador José Vicente Carreño al Plan de Desarrollo, y que expuso en una reciente reunión en el Hotel Tequendama de las Comisiones Segundas con el Ministro Velázquez, en donde el legislador expuso estrictas razones de inconstitucionalidad, como también de inconveniencia para el mencionado traslado.

Coletilla 2: Con un sinsabor terminan las sesiones extraordinarias del Congreso, en donde ni siquiera se radicó informe de ponencia para primer debate de ninguna de las iniciativas gubernamentales –incluidos el Plan de Desarrollo y Reforma a la Salud- y los presidente de Senado y Cámara ha convocado entonces el jueves 16 marzo, para iniciar las ordinarias con las respectivas sesiones de Plenaria.

*** Asesor Legislativo – Escritor.