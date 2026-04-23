- La justicia por mano propia se disparó en Bogotá ante la incapacidad de la Policía para atajar a los ladrones

En la Bogotá de 2026, la seguridad ciudadana ha dejado de ser una estadística de gestión para convertirse en un factor determinante del comportamiento social. El hurto de vehículos, particularmente de camionetas de alta gama bajo la modalidad de atraco (violencia e intimidación), ha alcanzado niveles de sofisticación y violencia que desafían la capacidad de respuesta institucional. Este fenómeno no solo representa una pérdida patrimonial, sino que ha fracturado el "pacto social": ante una percepción de abandono por parte de la administración distrital y la Policía Metropolitana, surge una peligrosa tendencia hacia la necesidad de tomar justicia por mano propia y el deseo de armamento civil como mecanismos de autodefensa.

A pesar de que los indicadores oficiales de la Secretaría de Seguridad sugieren una disminución porcentual en algunos delitos de alto impacto, la realidad en las calles narra una historia distinta. Según reportes de medios de comunicación como Caracol Radio y Citytv a abril de 2026, en Bogotá se registran, en promedio, 4 robos de vehículos al día bajo la modalidad de atraco, existiendo una predilección delictiva por las camionetas híbridas y modelos de alta gama (como Toyota Fortuner y Hilux).

Los delincuentes han pasado del hurto por "oportunidad" (vehículo parqueado) al uso de armas de fuego y escopetas para interceptar a las víctimas en movimiento o llegando a sus residencias. Zonas Críticas en las localidades de Kennedy, Usaquén y Engativá concentran la mayor operatividad de bandas organizadas, como la denominada "Banda del Carro Rojo", que utiliza armamento de largo alcance para intimidar incluso en presencia de menores de edad.

El núcleo del problema no es solo el robo, sino la percepción de impunidad. De acuerdo con la última Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá (2026), aproximadamente el 66 % de los ciudadanos considera que la seguridad ha empeorado. Esta cifra se alimenta de la brecha entre la captura y la judicialización. La ciudadanía percibe la labor policial como insuficiente o reactiva, donde los delincuentes son liberados a las pocas horas por fallas procesales o hacinamiento carcelario. Esta "anomia social" (ausencia de ley efectiva) genera un vacío de poder que el ciudadano común intenta llenar.

En la última semana, casos en Puente Aranda y Kennedy han mostrado un patrón común: escoltas o ciudadanos armados reaccionando con fuego letal ante intentos de hurto. Si bien legalmente puede enmarcarse en la "legítima defensa", socialmente es interpretado como justicia por mano propia. Este fenómeno es un síntoma de la desesperación civil. El argumento que gana fuerza en los barrios es que, si el Estado no garantiza el monopolio de la fuerza para proteger la vida y los bienes, el individuo tiene el "derecho natural" de armarse.

El robo violento de camionetas en Bogotá es el detonante de una crisis de confianza estructural. Las cifras de 4 vehículos diarios bajo atraco y una percepción de inseguridad superior al 60 % son el caldo de cultivo para que la ciudadanía vea en el armamento privado una solución a corto plazo. No obstante, la justicia por mano propia no es una solución, sino el síntoma de un Estado que está fallando en su deber primordial.

Para evitar el retorno a un estado de naturaleza violento, la administración debe pasar de los consejos de seguridad reactivos a una política de inteligencia criminal que desarticule las bandas de receptación de autopartes y garantice que el costo de delinquir sea superior al beneficio del botín. También es necesario plantear el escenario de aumentar el pie de fuerza en horas nocturnas con más personal policial en zonas de alto índice de criminalidad.

Sin embargo, no está de más recordar que el Código Penal en su artículo 32 (inciso 2), presume la legítima defensa cuando un extraño violente el espacio habitacional o dependencias inmediatas, que incluso puede extenderse al vehículo privado. Queda en evidencia la necesidad ciudadana de apelar a la legítima defensa frente al delito. En estos eventos, corresponde al Estado demostrar la ausencia de dicha causal, una tarea que, ante pruebas contundentes, cualquier defensa experta ratificará con éxito.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..