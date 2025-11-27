Con Margarita Guerra, el caicedismo mostró que es la fuerza que manda en el Caribe

Caicedo le dio vuelta al tablero en el Magdalena y tumbó al Pacto y al Centro Democrático con la victoria de Margarita Guerra, mostrando su fuerza en la costa

Por: Bryan Camargo Olier |

noviembre 27, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Dos grandes pájaros se fueron a pique y, de un solo tiro, en la Costa. Los poderosos partidos Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, y Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, los dos principales caudillos de las siempre antagónicas Izquierda y Derecha, respectivamente, fueron derrotados por Carlos Caicedo, el único líder progresista que viene avanzando con fuerza desde las regiones como una seria opción entre los colombianos para convertirse en el próximo presidente de la República, tras representar —lo que él mismo llama con total firmeza y seguridad—: “La verdadera Izquierda con resultados en Colombia”.

¿El contexto? Las elecciones atípicas por la Gobernación del Magdalena, que dejaron como ganadora a Margarita Guerra, la candidata de Fuerza Ciudadana, movimiento fundado y liderado por el precandidato presidencial Carlos Caicedo. Esta mujer, de solo 38 años, venció en las urnas al ex caicedista Rafael Noya, quien, luego de ser diputado en la Asamblea del Departamento por este mismo movimiento político, desertó este año de las filas naranjas para después establecer su propio colectivo, que terminó siendo apoyado por una extraña coalición entre el Pacto, el Centro Democrático y el también ultraderechista Cambio Radical, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Guerra obtuvo un total de 188.722 sufragios (56,05 %) frente a los 124.291 de Noya (36,91 %).

El desplazamiento de lealtades

Sin embargo, previo a las elecciones, el ambiente no se percibía del todo claro entre la ciudadanía en torno al caicedismo, al menos no en Santa Marta, donde la administración local es liderada por el alcalde Carlos Pinedo, señalado por Caicedo de "robarse las elecciones del 2023" (bajo una presunta alianza con los paramilitares, el Consejo Nacional Electoral —CNE— y la Registraduría, teniendo en cuenta que esta última autoridad electoral anuló los más de 88 mil votos con los que Jorge Agudelo, el candidato de Fuerza Ciudadana, venció a Pinedo en las urnas) y de poner toda la maquinaria del Distrito (recursos y burocracia) al servicio de Noya. Engranaje que al final no funcionó de forma aceitada, pues pese a tener a la Alcaldía actual en su contra, el caicedismo logró respirarles en la nuca con 43.296 votos frente a los 44.804 de Noya, es decir, una pequeña diferencia de 1.508 sufragios.

Esta historia comenzó cuando Rafael Martínez, el gobernador que puso Caicedo durante las pasadas elecciones territoriales de hace dos años, fue apartado de la Gobernación a principios de febrero de 2025 por cuenta del mismo CNE y el Consejo de Estado, por una supuesta “doble militancia”, pese a que el dirigente de Fuerza Ciudadana ganó dicha disputa democrática con más de 306 mil votos, unos 200 mil sufragios por encima de su más cercana contrincante, Mallat Martínez, de quien Noya primero era rival y después terminó como aliado.

Un movimiento que resultó ser otro golpe contra el caicedismo, al que Noya ya había traicionado después de intentar quedarse con la curul de Fuerza en la Duma, en la cual era diputado de Caicedo —toda una historia digna de ser parte de la serie ‘Juego de Tronos’, donde la deslealtad de Noya y otros ex caicedistas fue su principal ruta en su ambiciosa búsqueda del poder, que al final resultó fallida—.

El hecho desembocó en el enfrentamiento mediático y legal entre Caicedo y Noya, quien finalmente terminó perdiendo su curul en la Asamblea, luego de que el Consejo de Estado dejó en firme el fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena en el que se anuló su elección por incurrir en doble militancia, tras postularse a un segundo periodo (2024-2027) a través de Fuerza Ciudadana sin haber renunciado a tiempo a la colectividad del MAIS.

No obstante, el caicedismo no perdió terreno y, a mediados de septiembre, logró que el CNE reconociera a otro de sus militantes, Danilo Beltrán, como el segundo en la lista de Fuerza para reemplazar a Noya en la Asamblea del Magdalena.

De esta manera se dio paso a otra jugada maestra de Caicedo, quien el 7 de octubre, junto a un grupo de ciudadanos, confirmó a Margarita, la otra diputada de su movimiento, como sucesora de ‘Rafa’ Martínez en la Gobernación. Una mujer de origen popular y oriunda de Fundación, municipio ubicado en el norte del departamento, donde su enemiga política, Mallat Martínez, fue alcaldesa. Margarita logró arrebatarle un importante número de electorado a Noya en la corta carrera por la Gobernación, gracias a la afinidad con sus coterráneos, quienes soñaban con poner a la primera mujer de la provincia al frente de la administración departamental.

Pese a ello, el camino hacia la victoria de Caicedo no fue nada fácil, ante el creciente respaldo que cada vez más venía acumulando Noya, por parte de presuntas fuerzas parapolíticas y actores armados, principalmente por parte de importantes alfiles del Pacto Histórico en Bogotá (Gloria Flórez y María José Pizarro), a quienes el precandidato presidencial calificó de incoherentes a lo largo de la campaña por aliarse con el Centro Democrático y Cambio Radical.

Una unión que también fue cuestionada por el resto del caicedismo y otros dirigentes del Pacto, teniendo en cuenta que Caicedo siempre acompañó a Petro en la campaña presidencial.

La victoria de Caicedo no habría puesto muy contentos a los del Pacto Histórico

Lo cierto es que la única versión que se viene manejando de manera extraoficial para que dichos sectores del Pacto no se fueran con Caicedo es que a esas estructuras alternativas no les habría caído nada bien que el precandidato les enrostrara que él representa “la verdadera Izquierda con resultados en Colombia”. Una corriente distinta al acostumbrado progresismo que suele enfatizar más en el discurso que en la acción.

La única izquierda que pesa fuera de Bogotá y se encarrila por la Presidencia

Siendo esa su principal carta para ir como precandidato independiente a una eventual consulta entre todos los precandidatos de la Izquierda, que se efectuaría en marzo de 2026. Teniendo en cuenta que su modelo se caracteriza por un importante legado de obras históricas en el Caribe, el cual va desde la recuperación financiera, académica y de infraestructura de la Universidad del Magdalena, de la que fue rector, hasta la construcción del sendero peatonal del Ziruma, del Parque del Agua, de varios centros de salud, de múltiples puentes y de la Megabiblioteca; la recuperación del Mercado Público; la ampliación de la calle 30 y la avenida del Río, entre otras obras en Santa Marta.

Al igual que la construcción de los campus universitarios subregionales en los municipios de El Banco y Plato, además de las vías Guamal-Astrea y Apure-Chibolo.

Siendo esos apenas cuatro de los innumerables megaproyectos de infraestructura que esperaron por más de 80 años no solo los residentes del sur, el centro y el resto del Magdalena, sino también los habitantes de Bolívar y Cesar, que se verán beneficiados gracias a que Caicedo fue el único líder en la historia de la región que los hizo posibles.

Lo anterior, debido a su paso por la Gobernación, donde continuó su proyecto a partir de 2020 a la fecha, con la elección de Margarita Guerra, que sin duda amplía el espectro de éxitos que lo consolidan como un fuerte rival o aliado para la Izquierda del interior del país. A esta la criticó durante la celebración del triunfo de su candidata, lo que para muchos analistas fue otro ‘tatequieto’ más de David sobre el gigante Goliath, demostración de autoridad de Caicedo en el territorio frente al principal partido alternativo nacional, al cual muchos ven últimamente solo como una organización capitalina más, desconectada del creciente progresismo impulsado desde las periferias y con el caicedismo a la cabeza: la única Izquierda que manda fuera de Bogotá.

“Hemos ganado con un 56 % frente a un 36 % de Noya. Es algo histórico en menos de un mes, al enfrentar a una alianza impensada entre el Centro Democrático, de Álvaro Uribe; Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras; y a las estructuras más sólidas del Pacto Histórico, del presidente Petro. A los que vencimos de la mano del pueblo. Ni la extrema Derecha, ni Cambio Radical, ni la decisión equivocada del Pacto lograron vencer el cambio que quiere el pueblo desde las regiones”, señaló el precandidato, quien añadió que “la Izquierda no se escribe desde el centralismo”, lo cual contrasta claramente con su propuesta de una Colombia Federal para mayor autonomía en los territorios.

En ese mismo sentido, Caicedo manifestó que la incoherencia del Pacto Histórico es tal que tienen “sin salida” a su propio candidato presidencial, Iván Cepeda, a quien siempre le ha hecho públicos sus respetos.

“También quiero enviarle un mensaje a quien respeto mucho, al senador Iván Cepeda, al que tienen atrapado entre intereses que no representan al progresismo y las bases de la Izquierda”, expresó.

A su vez, le pidió garantías a Petro “para que no se repita lo ocurrido en 2024, con el robo de las elecciones de la Alcaldía de Santa Marta, a manos de Pinedo”.

“No se van a detener hasta ganar las elecciones. Van a seguir fraguando un fraude para obtener lo que no pudieron en las urnas”, puntualizó el máximo dirigente de Fuerza Ciudadana, que desde 2012, cuando llegó a la Alcaldía de Santa Marta, logró ganar siete elecciones seguidas entre las administraciones distrital y departamental (con la elección de Rafael Martínez, Virna Johnson y Jorge Agudelo en la Alcaldía —esta última presuntamente robada por Pinedo—; la elección de él, el mismo Martínez y ahora Guerra, a la Gobernación), un récord único en los últimos 40 años en la política nacional.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.