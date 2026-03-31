- La junta del narcotráfico de la que habla Petro, es real y coordina el tráfico de coca y de todo en el mundo

El actual negocio de las drogas no se parece a los carteles de la época de Pablo Escobar, hoy es una red transnacional, coordinada y más violenta. Conversación

En medio de una nueva escalada de la lucha antidrogas liderada por Estados Unidos —que vuelve a poner a México y Colombia en el centro del tablero—, el politólogo Yesmil Pérez propone una mirada que incomoda, pero sobre todo, que obliga a repensar lo que creemos saber. Su lectura no se queda en los titulares ni en las cifras: va más allá, hacia las estructuras profundas que sostienen el negocio global del narcotráfico.

| Lea también: Petro le abrió la puerta a los delincuentes en Colombia para que hagan política

Con una trayectoria marcada por el análisis de conflictos nacionales e internacionales, Pérez traza una línea histórica que conecta a Colombia con México, no solo como países atravesados por la violencia, sino como escenarios de aprendizaje mutuo en las formas más sofisticadas —y también más brutales— del crimen organizado. Lo que comenzó como una relación de proveedor y distribuidor terminó transformándose en un reordenamiento del poder criminal en el continente.

En esta conversación con el analista Juan Manuel Ospina, el politólogo explica cómo se ha transformado el narcotráfico en el continente. Colombia, en sus inicios, dominó la producción y las reglas del negocio, mientras que México fue consolidándose como el gran operador logístico. Con el tiempo, ese equilibrio cambió. La cercanía de México con Estados Unidos —el mayor mercado consumidor— le permitió a sus organizaciones criminales tomar el control y redefinir las dinámicas del tráfico de drogas.

Pérez advierte que el narcotráfico actual ya no responde al modelo de grandes carteles centralizados como en la época de Pablo Escobar. Hoy funciona como una red transnacional, fragmentada pero coordinada, que ha diversificado sus actividades hacia múltiples economías ilegales, desde la trata de personas, en tráfico de cocaína, hasta el tráfico de migrantes, lo que el presidente Petro ha llamado como la Junta del Narcotráfico. Este nuevo escenario, más complejo y sofisticado, supera la capacidad de respuesta de los Estados y plantea la necesidad de replantear las estrategias tradicionales de lucha contra las drogas.

Vea aquí la conversación completa

Anuncios.

Anuncios..