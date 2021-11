La ingratitud de Giovanni Moreno por la que los hinchas de Nacional no lo quieren de regreso

Su contrato en China finaliza y quiere regresar a Colombia tras más de 10 años, pero los hinchas de Nacional no lo quieren por el desplante que les hizo en 2018

.Publicidad.

Giovanni Moreno es uno de los enganchas más talentosos que ha tenido el fútbol colombiano en el siglo XXI. Luego de deslumbrar en Nacional e irse a Argentina para jugar en Racing, él fue uno de los primeros en irse a China cuando el fútbol asiático recién estaba empezando a surgir y dar contratos millonarios a jugadores extranjeros.

Gio lleva ya casi 10 años en el fútbol chino con el Shanghai Shenhua, pero al finalizar este año termina su contrato y no será renovado, por lo que será libre y su deseo es regresar al fútbol colombiano. Más específicamente quiere regresar a Nacional, el equipo de sus amores, pero los hinchas que tanto lo adoraron y gozaron con su juego ya no lo quieren de regreso en el equipo verdolaga.

-Publicidad.-

En 2018 Giovanni Moreno fue anunciado como nuevo jugador de Nacional a falta de firmar contrato y presentar exámenes médicos. Sin embargo el fichaje decayó a última hora porque el jugador consideró que Nacional no se había reforzado con otros jugadores importantes y por eso no quiso venir. En su momento, declaró que "Nacional ahora, lastimosamente, no tiene ni un refuerzo hasta el momento, por eso se frenaron las cosas".

En ese momento el jugador se creyó más grande que la institución y pensó que no habría problema para cuando el genuinamente quisiera regresar a Colombia para retirarse en Nacional. Tres años después de aquellas declaraciones y cuando termina contrato en China, y los hinchas han manifestado en redes sociales su rechazo al regreso de Moreno a Nacional. Incluso, algunos prefieren de regreso a Edwin Cardona por encima de él.

Publicidad.

No entiendo de cuando acá es casi una obligación para el hincha desear la vuelta de Gio Moreno. Gran futbolista, pero yo sí me remito a las palabras de Banguero: a Nacional se viene a salir campeón. Si a eso le sumamos el desplante de 2018, pues apenas normal que nos dé igual. — Pepe (@todasal10diez) November 5, 2021

Yo priorizo el amor por Nacional, por eso: Edwin Cardona >>>>>>>>>>>>>> Gio Moreno. — Santiago (@SAN0995) November 5, 2021

El pesetero Gio Moreno ni siquiera debería estar en un sondeo de posibles incorporaciones para Nacional. Jamás ese nefasto en el verde, Jamás. — Gustavo Torres. (@CrazyVerdolaga) November 5, 2021