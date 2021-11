Jeison Jiménez, el popular cantante que carga con una deuda que lo ahoga

El jurado de Yo Me Llamo recibió un préstamo para comenzar su carrera, y aunque hoy vive entre lujos, está metido en una pelea con el hombre que lo llevó al éxito

A los 13 años a Jeison Jiménez le tocaba levantarse todos los días a las tres de la mañana para ayudar a la familia a recoger bultos de comida que cargaban en Corabastos. Don Oswaldo Jiménez Aristizabal y su esposa Luz Mery Galeano acababan de llegar de Manzanares, el pueblo de Caldas donde habían nacido y donde vivían de vender mandarinas y otros cítricos en puestos de comida. Vivían como podían, otra familia de pueblo que, además, soñaba con tener un hijo artista, famoso y Jeison, desde los siete años, parecía poseído por el hada de la creación. La prueba estaba en ganar durante cinco años consecutivos el festival de la Canción Infantil de su pueblo. Simplemente no tenía rival.

Los Jiménez se vinieron para Bogotá buscando una mejor vida. Todo fue difícil. Nadie está acostumbrado a levantarse entre la escarcha de la madrugada bogotana. Había que luchar codo con codo con otros vendedores. Sin embargo, para Jeison nada fue difícil, al menos nunca lo vio como un sacrificio porque tenía claro su sino. Fueron cinco años de madrugadas constantes, de manos ensangrentadas, y, cuando el cansancio aparecía, siempre le sacaba tiempo a la composición.

En esos cinco años consiguió componer cinco canciones entre el cansancio que le robaba a las madrugadas. Lo intentó una y otra vez hasta que en el 2013, con 22 años, lo consiguió: grabó su primer disco Te Deseo Lo Mejor y entonces no paró, nunca paró. Y en el momento en el que menos lo esperaba, como un bautizo glorioso a una carrera que no deja de crecer, Jeison fue convocado para estar al lado de Amparo Grisales en Yo me llamo, el programa más visto de la televisión colombiana.

Jiménez fue presentado como la gran estrella, detrás de la diva, del reality más visto en la historia de la televisión contemporánea, un hito que marcó 17 puntos, como si fuera el propio partido de la selección Colombia en la eliminatoria, el país se prendó del programa y de las salidas de tono, siempre geniales de Amparo y los coqueteos con Jeison quien ha sido el hombre al que la diva ha vertido su atención en este arranque de la temporada 2021.

Sin embargo Jeison no es precisamente un ángel: las críticas no le han faltado Algunos lo tildan de prepotente, que alardea de las cosas que compra en su vida una camioneta Mercedes Benz último modelo que indicaba que el artista estaba pasando por su mejor momento pese a la crisis económica que atraviesa el país.

Sin embargo, Alirio Figueroa, empresario del sector musical, denunció en el programa "Lo Sé Todo", que le prestó una cuantiosa suma de dinero a Yeison Jiménez. A pesar de sus buenas intenciones pues fue un préstamo personal de más de $230 millones con el fin de impulsar la carrera del cantante todavía no ha recibido su pago ni explicación alguna. En las últimas semanas se asombró cuando vio en redes sociales que Jiménez se había comprado en plena pandemia una camioneta Mercedes-Benz de un valor aproximado de $400 millones lo que lo llevó hacer una denuncia pública.

El empresario declaró que Jiménez parece que hubiera olvidado de donde vino y quien fue su músculo financiero al empezar su carrera. Finalmente, dejó claro que esta será la última advertencia para que el cantante pague el dinero de lo contrario acudirá a la vía legal.